LG, 내년 1분기 ‘엔비디아 플랫폼’ 심은 휴머노이드 내놓는다

LG가 엔비디아와 ‘피지컬 AI’ 동맹을 기반으로 내년 1분기 휴머노이드 로봇을 내놓는다. 두 회사는 AI 팩토리와 자율주행차까지 협력 범위도 구체화했다.

LG와 엔비디아는 13일(현지시간) 미국 캘리포니아 엔비디아 본사에서 전략적 사업협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 행사에는 구광모 ㈜LG 대표와 주요 계열사 최고경영자(CEO), 젠슨 황 엔비디아 CEO 등이 참석했다.

LG는 내년 1분기 중 이족보행 휴머노이드를 공개한다. 휴머노이드에는 엔비디아의 로봇용 컴퓨팅 플랫폼 ‘젯슨 토르’와 휴머노이드 파운데이션 모델 ‘아이작 그루트’, 통합 안전 시스템 ‘헤일로스 포 로보틱스’가 적용된다. LG전자의 엑추에이터와 LG이노텍의 센서, LG에너지솔루션의 배터리도 탑재한다. 엔비디아가 로봇의 ‘뇌’, LG가 로봇의 손·발 등 몸체를 구성하는 식이다.

LG는 올해 안에 기존 로봇 ‘LG 클루이드’를 미국 테네시 공장 설비에 투입해 실증 사업에 나선다. 또 LG CNS의 로봇 플랫폼 ‘피지컬웍스’를 기반으로 작업 데이터의 수집·생성·학습을 아우르는 ‘로봇 데이터 팩토리’를 구축한다. 확보된 데이터는 LG가 자체 개발 중인 로봇 파운데이션 모델의 성능을 높이는 데 활용한다.

LG와 엔비디아는 공동 태스크포스(TF)를 구성해 연구개발 및 실증·상용화 작업을 함께 추진하기로 했다.

AI 팩토리 분야에서 구체적 협력 방안도 나왔다. 엔비디아의 ‘DSX’ 아키텍처에 LG전자의 냉각 기술, LG에너지솔루션의 배터리, LG CNS·LG유플러스의 설계·운영 역량과 LS의 전력 솔루션을 결합한다. 내년 상반기 차세대 AI 가속기인 ‘베라 루빈’을 적용해 시설을 구축하고, 2028년 상반기에는 충남 천안에 80MW(메가와트) 규모로 확대한다.

모빌리티 분야에서는 엔비디아의 ‘드라이브 하이페리온’을 기반으로 ‘AI 정의 차량(AIDV)’을 위한 고성능 컴퓨팅 플랫폼을 개발한다. 기존 차량용 인포테인먼트 중심이던 전장 사업을 자율주행과 차량 내 AI 서비스로 확장해 체질을 개선하는 것이다.

이번 협력의 골자는 LG가 가진 제조 분야 역량을 엔비디아 플랫폼에서 고도화하는 것이다. 지난 6월 양 사 대표가 만나 기본 방향성이 제시됐고, 이번 발표로 구체적인 로드맵이 공개됐다. 엔비디아는 자사 플랫폼의 대규모 고객을 입점시키는 효과가 있고, LG는 검증된 AI 모델 생태계를 활용해 개발 기간을 줄이고, ‘통합 피지컬 AI 사업자’ 이미지를 구축할 수 있다.

다만 휴머노이드 로봇 상용화를 위해서는 작업 정확도와 안정성 등을 끌어올려야 하는 과제도 있다. 비용 경쟁력도 입증해야 한다. 향후 테네시 공장 실증 과정에서 뚜렷한 생산성 개선 효과가 나타나는 지가 1차 관문이다.

구광모 LG 대표는 “양사의 협업이 속도를 내면서 AI 팩토리, 피지컬 AI, 모빌리티 분야에서 함께 할 과제가 명확해졌다”며 “산업을 선도하는 레퍼런스 구축을 통해 AI 확산을 가속화 하겠다”고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 “피지컬 AI는 가정과 공장 현장, 도로에 이르기까지 우리의 일상을 새롭게 바꿔놓을 것”이라며 “LG와 엔비디아는 수년간 이어온 협력을 바탕으로 로봇·AI 팩토리·자율주행차의 새로운 시대를 앞당기고 있다”고 말했다.