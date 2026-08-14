‘세상사 퀴어롭고 정의롭게’···18회 ‘대구퀴어문화축제’ 다음달 12일 개최

대구퀴어문화축제 조직위원회는 다음달 12일 대구 중구 2·28기념중앙공원 앞 국채보상로에서 제18회 축제를 개최한다고 14일 밝혔다.

축제 조직위는 올해 축제 구호를 ‘사필큐(Q)정-세상사 퀴어롭고 정의롭게’로 정했다. 모든 일이 결국 올바른 이치로 돌아간다는 의미의 사자성어인 ‘사필귀정’에 성소수자(퀴어·Queer)를 뜻하는 단어를 조합한 것이다.

조직위는 세상의 모든 역사가 성소수자에게도 평등하고 정의로운 방향으로 흘러간다는 희망과 의지를 담았다고 설명했다.

주최 측은 연대 단체 등을 대상으로 초청장을 보내 행사 당일 100여개 부스를 운영한다는 목표를 갖고 있다. 이를 통해 축제 참가자와 시민들이 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 선보이겠다는 게 조직위의 구상이다.

축제 주요 행사인 ‘자긍심의 퍼레이드(행진)’는 2·28기념중앙공원에서 출발해 공평네거리를 거쳐 동성로 일대까지 이어질 예정이다.

앞서 다음달 4∼5일에는 대구 독립영화 전용 극장인 오오극장에서 ‘제13회 대구퀴어영화제’도 열린다. 영화제에서는 성소수자들의 삶과 문화, 고민을 그려낸 장·단편 영화 3편을 선보인다.

또한 국가인권위원회 대구인권사무소 인권교육센터에서는 이달 27일과 9월3·8일 등 세 차례에 걸쳐 ‘우리는 혐오가 아니라 우정이 필요해’라는 주제로 특별 강연이 예정돼 있다.

조직위 측은 “올해도 우리가 만드는 안전한 길 위에서 당당하고 자긍심 넘치는 행진을 펼치겠다”며 “시민 여러분께서도 그 길에 혐오와 조롱이 아니라 따뜻한 연대로 함께해 주시면 좋겠다”고 밝혔다.