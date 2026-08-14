구글, 3주 만에 ‘제미나이 3.7 플래시’ 출시…최상위 모델 부재 속 격차 심화

구글이 코딩과 에이전트 기능에 특화된 새 경량 인공지능(AI) 모델 ‘제미나이 3.7 플래시’를 13일(현지시간) 공개했다. 지난달 21일 ‘제미나이 3.6 플래시’를 선보인 지 불과 3주 만의 기습 출시다.

이날 공개한 신규 모델은 소프트웨어 엔지니어링 성능을 측정하는 ‘DeepSWE v1.1’ 벤치마크에서 65.3%를 기록해 전작(49.0%) 대비 대폭 성장했다. 답변 속도 역시 초당 340토큰 수준으로 시장 최상위권의 처리 속도를 확보했다. 구글은 연말까지 입력 100만 토큰당 0.75달러라는 파격적인 할인가를 적용해 기업 고객 유치에 나섰다.

그러나 빅테크 업계에서는 구글의 이번 발표를 두고 혹평이 나온다. 당초 지난 6월 출시를 공언했던 최상위 플래그십 모델 ‘제미나이 3.5 프로’의 출시는 두 달 넘게 소식이 없기 때문이다. 구글이 코딩 능력을 개선하는 데 난항을 겪으며 핵심 주력 모델의 정식 공개를 거듭 미루는 사이 빅테크 경쟁 지형은 가파르게 재편됐다.

AI 성능 평가기관 아티피셜 어낼리시스(AA)에 따르면 제미나이 3.7 플래시의 종합 지능지표(AAII)는 56점으로 전체 모델 중 9위에 머물렀다. 반면 후발주자로 평가받던 일론 머스크의 스페이스X AI가 최근 선보인 ‘그록(Grok) 4.6’은 61점을 받아 앤트로픽의 클로드 페이블5(62점)에 이어 공동 3위에 올랐다. 오픈AI의 GPT-5.6 시리즈 역시 시장 주도권을 더 공고히 했다.

결국 구글이 경량화·저비용 모델을 3주 만에 연달아 내놓으며 방어선 구축에 나섰지만 플래그십 기술력 부재라는 근본적 한계를 드러냈다는 평가가 나온다. 최근 데미스 하사비스 딥마인드 대표 퇴진과 핵심 기술 인력의 이탈 등 내부 내홍까지 겹치며 구글의 AI 주도권 상실 우려도 한층 심화되고 있다.