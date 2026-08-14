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본문 요약

이재명 대통령의 국정 지지율이 취임 후 최저치인 44%로 집계됐다는 여론조사 결과가 24일 나왔다.

한국갤럽은 지난 11~13일 유권자 1000명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령 직무 수행 긍정 평가는 44%, 부정 평가는 46%로 집계됐다고 이날 밝혔다.

한국갤럽의 정례 조사에서 이 대통령의 직무 수행에 대해 '잘못하고 있다'고 답한 부정 평가가 '잘하고 있다'고 답한 긍정 평가보다 높게 나온 것은 이 대통령 취임 후 이번이 처음이다.

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이 대통령 지지율 44%로 최저치, 부정평가 46%…데드크로스

입력 2026.08.14 10:24

  • 정환보 기자

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이재명 대통령이 지난 10일 청와대에서 열린 메가프로젝트 제 2차 민관합동 점검회의에 참석하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난 10일 청와대에서 열린 메가프로젝트 제 2차 민관합동 점검회의에 참석하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령의 국정 지지율이 취임 후 최저치인 44%로 집계됐다는 여론조사 결과가 24일 나왔다.

한국갤럽은 지난 11~13일 유권자 1000명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령 직무 수행 긍정 평가는 44%, 부정 평가는 46%로 집계됐다고 이날 밝혔다.

한국갤럽의 정례 조사에서 이 대통령의 직무 수행에 대해 ‘잘못하고 있다’고 답한 부정 평가가 ‘잘하고 있다’고 답한 긍정 평가보다 높게 나온 것은 이 대통령 취임 후 이번이 처음이다.

3주 전 실시된 직전 조사에 비해 긍정 평가는 7%포인트 하락했고, 부정 평가는 8%포인트 상승했다.

대통령 직무 수행 부정 평가 이유로는 ‘부동산 정책’을 꼽은 응답이 30%로 가장 높았다. 이어 경제·민생(13%), ‘전반적으로 잘못한다’(7%), 검찰 권한 축소(5%), 독재·독단(5%) 순으로 나타났다.

대통령 직무 수행 긍정 평가 이유로는 외교(19%)가 가장 많았다. 경제·민생(15%), ‘전반적으로 잘한다’(8%), 소통(7%), 등의 순이었다.

검사의 보완수사권 폐지에 대해서는 ‘잘된 일’이라는 응답이 27%, ‘잘못된 일’이라는 답변이 50%로 집계됐다.

정부가 지난 3일 발표한 세제 개편안의 부동산·주택 시장에 대한 영향에 대한 설문에는 ‘부정적 영향’이라는 응답이 45%로 ‘긍정적 영향’이라는 응답 비율 24%보다 많았다. ‘영향 없을 것’이라는 응답은 12%로 나타났다.

정당 지지도는 더불어민주당 41%, 국민의힘 25%, 개혁신단 3%, 조국혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났다. 민주당 지지도는 직전 조사보다 3%포인트 하락했고, 국민의힘은 2%포인트 상승했다.

이번 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 9.7%로 집계됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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