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본문 요약

6·3 지방선거를 앞두고 '피습 자작극'을 벌인 혐의로 기소된 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보의 재판이 다음 달 시작된다.

정씨에게는 공직선거법상 선거자유방해 교사와 허위사실공표, 위계공무집행방해 혐의가 적용됐다.

음료를 던진 윤씨는 선거자유방해와 상해, 위계공무집행방해 혐의를 받는다.

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‘피습 자작 혐의’ 정이한, 공범과 함께 내달 15일 첫 재판

입력 2026.08.14 10:43

수정 2026.08.14 11:06

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  • 김준용 기자

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6·3 지방선거 부산시장으로 출마한 당시 개혁신당 정이한 후보가 지난 4월27일 부산 금정구 구서나들목 인근에서 지나가는 차량 운전자로부터 ‘음료 투척 테러’를 당하는 장면. 정이한 선거 캠프 제공

6·3 지방선거 부산시장으로 출마한 당시 개혁신당 정이한 후보가 지난 4월27일 부산 금정구 구서나들목 인근에서 지나가는 차량 운전자로부터 ‘음료 투척 테러’를 당하는 장면. 정이한 선거 캠프 제공

6·3 지방선거를 앞두고 ‘피습 자작극’을 벌인 혐의로 기소된 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보의 재판이 다음 달 시작된다.

14일 법조계에 따르면, 부산지법 형사6부(재판장 임성철)는 다음 달 15일 오전 10시 30분 301호 법정에서 공직선거법 위반 교사 등 혐의로 기소된 정씨와 공범 윤모씨의 첫 공판기일을 연다.

정씨는 지난 4월 27일 부산 금정구 구서나들목 인근에서 지나가는 운전자가 선거 운동 중인 자신에게 던진 음료를 피하다가 넘어져 뇌진탕 등의 부상을 입었다고 주장했다.

하지만 당시 운전자인 윤씨를 대상으로 진행된 경찰 조사에서 이들이 범행을 앞두고 통화한 기록이 확인됐다. 이어 경찰은 두 사람이 사전에 범행을 공모하는 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보하기도 했다. 정씨와 윤씨는 지난달 31일 구속됐다. 정 후보는 선거가 끝난 직후인 6월 4일 개혁신당을 탈당했다.

검찰은 정 전 후보가 선거에서 유리한 여론을 조성할 목적으로 범행을 계획한 것으로 보고 있다.

정씨에게는 공직선거법상 선거자유방해 교사, 허위사실공표, 위계공무집행방해 혐의가 적용됐다. 음료를 던진 윤씨는 선거자유방해와 상해, 위계공무집행방해 혐의를 받는다.

한편 경찰은 정 전 후보 부친이 운영하는 병원의 허위 진단서 발급 의혹과 여론조사 조작, 부친 회사 계열사 직원의 선거 동원 의혹 등도 별도 수사 중이다.

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