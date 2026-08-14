두산에너빌리티, 테라파워 SMR 핵심 기자재 제작한다

미국 와이오밍주 캐머러 나트륨원자로 기자재 4세대 SMR 나트륨원자로…최대 500㎿ 출력

두산에너빌리티가 미국 원자력발전 기술 업체 테라파워의 소형모듈원자로(SMR) 핵심 기자재를 제작한다. 테라파워는 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 공동창업자가 세운 차세대 원전 기업이다.

두산에너빌리티는 14일 테라파워와 나트륨원자로용 핵심 기자재 제작 계약을 체결했다고 밝혔다. 현재 테라파워가 미국 와이오밍주 캐머러에 짓고 있는 나트륨원자로의 보호용기와 지지구조물, 내부구조물이 대상이다.

나트륨원자로는 원자로에서 발생한 열을 증기발생기로 전달하는 냉각재를 기존 경수(물) 대신 소듐(나트륨)을 사용하는 4세대 SMR의 한 종류다.

테라파워가 건설하고 있는 나트륨원자로는 미국에서 상업 규모 건설 단계에 진입한 최초의 차세대 원전 프로젝트다. 345㎿(메가와트)급 소듐냉각고속로에 용융염 에너지 저장 시스템을 결합한 형태로, 발전 출력을 최대 500㎿까지 높일 수 있다.

미국 정부의 첨단 원전 확대 정책 지원을 받고 있고, 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 건설 허가를 받아 올해 봄 착공했다.

두산에너빌리티는 2024년 12월 테라파워 SMR 초도호기(1호기) 핵심 기자재에 대한 제작성 검토 계약을 체결했다. 이후 설계 개선 작업을 진행하며 협력 기반을 구축해왔다. 두산에너빌리티는 “제작 발주가 가능한 수준까지 설계 성숙도를 끌어올렸다”고 밝혔다.

김종두 두산에너빌리티 원자력BG 사장은 “이번 제작 계약은 테라파워와 다년간 쌓아온 긴밀한 협력과 신뢰를 바탕으로 체결됐다”며 “이번 프로젝트를 차질 없이 수행하고 SMR 제조 역량을 계속해서 강화하겠다”고 말했다.