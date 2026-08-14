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“소규모 농가 일손 부족 해소”···횡성군 ‘농업 시간제 인력 중개’

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본문 요약

강원 횡성군은 소규모 농가와 시간제로 일하고 싶은 주민을 이어주는 '농업인력 중개 플랫폼'을 구축해 오는 11월 30일까지 운영한다고 14일 밝혔다.

횡성군은 이 같은 애로사항을 해결하기 위해 농정과 내에 농업인력관리센터를 두고, 일손이 필요한 농가와 시간제 근로를 원하는 주민을 오프라인으로 연결해 주는 중개 서비스를 마련했다.

농업 인력 중개를 희망하는 농가와 주민은 농업인력관리센터나 각 읍·면 행정복지센터에 신청서를 제출하면 된다.

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“소규모 농가 일손 부족 해소”···횡성군 ‘농업 시간제 인력 중개’

입력 2026.08.14 10:49

  • 최승현 기자

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횡성군청 전경. 횡성군 제공

횡성군청 전경. 횡성군 제공

강원 횡성군은 소규모 농가와 시간제로 일하고 싶은 주민을 이어주는 ‘농업인력 중개 플랫폼(오프라인)’을 구축해 오는 11월 30일까지 운영한다고 14일 밝혔다.

그동안 반나절이나 몇 시간 단위로 일손이 필요한 소규모 농가는 사실상 인력을 구하기 쉽지 않았다.

횡성군은 이 같은 애로사항을 해결하기 위해 농정과 내에 농업인력관리센터를 두고, 일손이 필요한 농가와 시간제 근로를 원하는 주민을 오프라인으로 연결해 주는 중개 서비스를 마련했다.

농업 인력 중개를 희망하는 농가와 주민은 농업인력관리센터나 각 읍·면 행정복지센터에 신청서를 제출하면 된다.

횡성군은 농가와 근로자의 근무 조건 등을 확인해 적합한 대상끼리 연결해 줄 예정이다.

또 중개 과정에서 농가의 농업인 안전보험 가입과 근로계약서 작성을 필수 조건으로 두는 등 안전 관리에도 특히 신경을 쓰기로 했다.

변영성 횡성군 농정과장은 “이번 사업이 본격적으로 시행되면 소규모 농가의 일손 부족 문제가 해소될 것으로 기대된다”며 “지속 가능한 농업 여건을 만들기 위한 지원 정책을 확대할 방침”이라고 말했다.

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