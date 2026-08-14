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북한, 한·미 ‘을지자유의 방패’ 연습에 “단호한 정당 방위권 행사할 것” 반발

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본문 요약

북한은 한·미가 오는 17일부터 실시하는 연합 군사연습 '을지자유의 방패'와 관련해 "책임적이고도 단호한 정당 방위권 행사로 우리의 대적 입장은 보다 명백히 표현될 것"이라고 14일 밝혔다.

임 교수는 북한이 국방성이 아닌 외무성 대변인 명의 담화를 낸 것을 두고는 "UFS에 대한 반발을 한반도 내 군사 대립에서 미국과 그 동맹에 맞서는 북·중·러 진영 간 외교·안보 대립으로 격상시키는 한편, 적대적 두 국가 기조를 명확화하려는 의도"라고 했다.

조선중앙통신은 이날 미국이 전술 핵무기에 비중을 둔 새로운 핵 전략을 논의하는 것으로 알려진 데 대해 "자위적 핵 억제력을 끊임없이 확대 강화할 것"이라고 밝힌 군사논평원 글 전문을 보도하기도 했다.

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북한, 한·미 ‘을지자유의 방패’ 연습에 “단호한 정당 방위권 행사할 것” 반발

입력 2026.08.14 11:02

  • 김병관 기자

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연합 군사연습 ‘을지 자유의 방패’(UFS·을지프리덤실드)를 앞둔 13일 경기 동두천 주한미군 기지에서 미군 차량들이 대기하고 있다. 한·미 군 당국은 UFS 연습을 오는 17일부터 27일까지 실시한다. 연합뉴스

연합 군사연습 ‘을지 자유의 방패’(UFS·을지프리덤실드)를 앞둔 13일 경기 동두천 주한미군 기지에서 미군 차량들이 대기하고 있다. 한·미 군 당국은 UFS 연습을 오는 17일부터 27일까지 실시한다. 연합뉴스

북한은 한·미가 오는 17일부터 실시하는 연합 군사연습 ‘을지자유의 방패’(UFS·을지프리덤실드)와 관련해 “책임적이고도 단호한 정당 방위권 행사로 우리의 대적 입장은 보다 명백히 표현될 것”이라고 14일 밝혔다.

북한은 이날 조선중앙통신을 통해 발표한 외무성 대변인 담화에서 “적수국들이 조성하는 엄중한 힘의 대치 국면은 추호도 용납되지 않을 것”이라며 이같이 말했다.

외무성은 이번 UFS에서 야외기동훈련(FTX)과 드론·전자·사이버전에 대응한 훈련이 실시된다는 점을 거론하며 “그 목적이 우리 국가와의 실제적인 군사적 대결 준비 완성에 있다는 것을 숨기지 않았다”고 주장했다. 그러면서 “미한이 이른바 ‘연례적’, ‘방어적’이라고 강변하는 이번 연습이 본질상 침략전쟁 시연이라는 것을 자인한 것”이라고 했다.

외무성은 또 “핵 동맹으로 변이되고 있는 미일한 3각 군사 공조체제”를 언급하며 “새로운 수준의 위협에 새로운 수준의 억제력을 적용하는 것은 우리의 일관한 안전보장원칙”이라고 말했다. 외무성은 “책임적이고도 단호한 정당방위권 행사로 임의의 위협과 도전도 철저히 불허하려는 우리의 대적 입장은 보다 명백히 표현될 것”이라고 밝혔다.

임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “단순한 수사적 위협을 넘어 행동을 통한 실체적 무력시위 예고한 것으로 보인다”고 했다. 앞서 북한은 지난 6일과 12일 탄도미사일을 동해상으로 발사했다.

임 교수는 북한이 국방성이 아닌 외무성 대변인 명의 담화를 낸 것을 두고는 “UFS에 대한 반발을 한반도 내 군사 대립에서 미국과 그 동맹에 맞서는 북·중·러 진영 간 외교·안보 대립으로 격상시키는 한편, 적대적 두 국가 기조를 명확화하려는 의도”라고 했다.

조선중앙통신은 이날 미국이 전술 핵무기에 비중을 둔 새로운 핵 전략을 논의하는 것으로 알려진 데 대해 “자위적 핵 억제력을 끊임없이 확대 강화할 것”이라고 밝힌 군사논평원 글 전문을 보도하기도 했다. 군사논평원은 “핵전력의 다용성, 기능성, 실용성을 압도적으로 제고하는 것이야말로 적수국들과의 힘의 균형을 유지하며 우리 국가의 안전권과 지역의 평화를 담보하는 최상의 행동 선택”이라고 밝혔다.

앞서 미국 NBC 방송은 지난 5일(현지시간) 중국·러시아가 미국의 동맹국을 공격하는 상황에 대비하기 위해 미국 국방부가 단거리 전술핵무기 운용을 강조하는 새로운 핵전략을 논의하고 있다고 보도했다.

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