광복절 밤, 일제 강점기 사라졌다 복원된 ‘동해 부곡 돌담마을 해안 숲’에 음악 흐른다

강원 동해시 부곡동 주민자치위원회와 축제 추진위원회는 제81주년 광복절을 맞아 오는 15일 오후 6시부터 8시까지 부곡동 돌담마을 해안 숲 공원 야외무대 일원에서 ‘광복절 기념 음악회’를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번에 음악회가 열리는 곳은 일제 강점기부터 진행된 항만과 철도 개발로 사라졌던 해안 숲을 2007년 복원한 곳이다.

이후 하평해변과 어우러져 주민들이 산책을 즐기는 생활 속 해안 공간으로 자리 잡았다.

본격적인 음악회 공연에 앞서 부곡동 출신 독립운동가 옥람 한일동 선생(1879~1951)의 삶과 독립운동 활동을 소개하는 시간을 갖는다. 이어 해금·하모니카·고고장구·색소폰 연주를 비롯해 청소년 공연, 밸리댄스, 아마추어 노래자랑 등 주민들이 참여하는 다채로운 무대가 펼쳐진다.

행사장에는 가마솥 치킨과 옥수수, 감자떡, 생맥주 등 다양한 먹거리도 마련된다.

김선균 주민자치위원장은 “많은 주민이 편안한 마음으로 찾아와 음악을 즐기고 특별한 여름밤의 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.

박선자 동해시 부곡동장은 “광복절을 맞아 우리 지역의 역사와 독립운동가의 삶을 되새기고 주민들이 음악으로 함께 어울리는 자리”라며 “다시 주민의 품으로 돌아온 해안 숲에서 음악과 바다, 코스모스가 어우러지는 뜻깊은 여름밤을 함께하시길 바란다”고 말했다.