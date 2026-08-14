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국민의힘 유의동 “박근혜·유승민 만나는 모습 바람직···잘못 들춰내 정치적 수단으로 사용하면 안 돼”

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본문 요약

유의동 국민의힘 의원이 14일 박근혜 전 대통령과 유승민 전 의원의 회동 가능성과 관련해 "두 분이 만나는 것은 바람직하다"고 말했다.

유 의원은 이날 YTN 라디오에서 '박근혜 전 대통령이 국민의힘 집토끼를 결집하고, 유승민 전 의원이 중도 외연 확장력이 있으니 만나는 것에 대해 어떻게 생각하냐'는 질문에 "우리 보수 정치 문화에서 개선됐으면 하는 것 중 하나가 서로를 백안시하고 밀어내는 쪽의 문화가 당연하게 인식되고 있는 것"이라며 이같이 말했다.

유 의원은 "누군가의 잘못을 들춰내서 정치적 수단으로 사용하려는 것에 대한 불만의 목소리가 굉장히 크기 때문에 이 부분을 고쳐야 한다"며 "보수 정치의 큰 어르신인 박 전 대통령과 또 큰 정치인 중 한 명이었던 유 전 대표가 함께 만나는 모습은 상상만으로도 "고 말했다.

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국민의힘 유의동 “박근혜·유승민 만나는 모습 바람직···잘못 들춰내 정치적 수단으로 사용하면 안 돼”

입력 2026.08.14 11:04

수정 2026.08.14 11:14

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  • 이예슬 기자

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국회 국토교통위원장 후보로 선출된 유의동 국민의힘 의원이 지난 7월 23일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 상임위원장 후보자 선출 의원총회에서 인사말을 하고 있다. 박민규 선임기자

국회 국토교통위원장 후보로 선출된 유의동 국민의힘 의원이 지난 7월 23일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 상임위원장 후보자 선출 의원총회에서 인사말을 하고 있다. 박민규 선임기자

유의동 국민의힘 의원이 14일 박근혜 전 대통령과 유승민 전 의원의 회동 가능성과 관련해 “두 분이 만나는 것은 바람직하다”고 말했다.

유 의원은 이날 YTN 라디오에서 ‘박근혜 전 대통령이 국민의힘 집토끼를 결집하고, 유승민 전 의원이 중도 외연 확장력이 있으니 만나는 것에 대해 어떻게 생각하냐’는 질문에 “우리 보수 정치 문화에서 개선됐으면 하는 것 중 하나가 서로를 백안시하고 밀어내는 쪽의 문화가 당연하게 인식되고 있는 것”이라며 이같이 말했다.

유 의원은 “누군가의 잘못을 들춰내서 정치적 수단으로 사용하려는 것에 대한 (국민의) 불만의 목소리가 굉장히 크기 때문에 이 부분을 고쳐야 한다”며 “보수 정치의 큰 어르신인 박 전 대통령과 또 큰 정치인 중 한 명이었던 유 전 대표가 함께 만나는 모습은 상상만으로도 (바람직하다)”고 말했다.

유승민 전 의원은 박 전 대통령 탄핵 정국 당시 국민의힘의 전신인 새누리당을 탈당해 바른정당을 창당하는 등 과거 박 전 대통령과 대립한 바 있다. 유의동 의원은 친유승민계로 알려진 인물이다.

유 의원은 최근 오세훈 서울시장과 회동을 하는 등 유 전 의원의 ‘광폭 행보’와 관련해서는 “정치 은퇴를 선언하지 않은 이상 현역 정치인으로서 정치 활동을 하는 것에 대해서 ‘광폭이다’, ‘아니다’라고 평가할 일은 아니다”라며 “보수 진영에 있는 다양한 목소리들이 많이 갈라져 있다는 평가를 받는 만큼 정치 선배로서, 원로로서 보수 통합을 하고 재건을 하는 데 역할을 하겠다는 목소리를 내는 것 아닌가 생각한다”고 말했다.

유 의원은 최근 같은 당 안철수 의원이 한동훈 무소속 의원의 ‘국민의힘 복당 반대’ 입장을 공개적으로 밝힌 것과 관련해서는 “당의 지지 그룹들을 하나로 모아야 총선 승리의 디딤돌이 된다”며 “그런 발언이나 표현을 자제해 주시는 게 좋지 않나 싶다”고 말했다.

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