“수유 하며 촬영 준비, 우리가 같이 사는 게 영화 만드는 것”···김민희, 득남 후 홍상수와 공식석상 첫 등장

신작 ‘눈 둘 데가 없네’ 로카르노 영화제 동반 참석

홍상수 감독과 배우 김민희가 신작 <눈 둘 데가 없네>로 함께 스위스 로카르노영화제를 찾았다.

두 사람은 제79회 로카르노영화제 국제경쟁 부문에 초청된 홍 감독의 35번째 장편 영화 <눈 둘 데가 없네> 상영 및 관객과의 대화 행사에서 나란히 포착됐다. 김민희가 지난해 4월 홍 감독과의 사이에서 아들을 출산한 이후 두 사람이 함께 공식 석상에 등장한 건 이번이 처음이다.

김민희는 <눈 둘 데가 없네> 상영 후 관객과의 대화에서 “아이를 낳고 처음으로 찍은 영화”라며 육아와 연기를 함께한 경험을 나눴다. 그는 “눈코 뜰 새 없이 바쁘게 먼저 일어나 이유식을 만들고, 수유를 하는 등 아이를 위한 준비를 마쳐놓고 영화를 준비했다”며 “그 전에 영화에만 몰입하겠다는 결심과 작정은 사라지고, 자연스럽게 아이를 위한 준비가 끝난 후에 최선을 다하자고 생각했던 제 모습이 건강하게 캐릭터에 투여됐던 거 같다”고 말했다.

<눈 둘 데가 없네>는 이혼 가정의 딸 상희(김민희)가 10년 전 마지막으로 본 엄마를 찾아 제주도로 향하면서 벌어지는 이야기다. 배우 최명길과 김민희, 권해효, 신석호, 박미소가 출연했다.

홍 감독은 연출과 각본, 촬영, 녹음, 편집, 음악을 맡았고, 김민희는 제작실장에도 이름을 올렸다. ‘배우 이외에 제작 등으로 커리어를 확장할 꿈이 있냐’는 질문에 김민희는 “‘전원사’(제작사인 영화제작전원사)를 위해 우리(홍 감독과 자신)가 같이 사는 것이 일을 하는 것이라고 생각한다. 그 이상의 바라는 것은 없다”고 했다. “우리가 같이 사는 게 영화를 같이 만드는 거고, 같이 하는 일이기 때문에 밥을 지어서 먹는 것과 같은 느낌(이랄까요). 그렇게 우리의 작은 크루를 이끌어가는 거죠.”

영화제 측은 “시적 표현과 그것을 가능하게 하는 세련된 기교를 바탕으로 영화 속 이미지와 말들이 삶의 의미와 아름다움, 복잡성을 편안하게 전달하고 있음에 깊이 감동했다”는 점을 경쟁 부문 초청 배경으로 밝혔다.

로카르노영화제는 1946년부터 스위스 로카르노에서 열린 권위 있는 영화제로 예술적이고 실험적인 작가주의 영화를 주로 소개한다. 홍 감독 작품이 로카르노영화제에 초청받은 것은 이번이 다섯 번째다.

홍 감독은 2013년 <우리 선희>로 감독상을 받았고, 2015년에는 <지금은맞고그때는틀리다>로 경쟁 부문 최고상인 황금표범상을 차지했다. 김민희는 2024년 홍 감독의 <수유천>으로 로카르노영화제 배우상을 받았다. <눈 둘 데가 없네>는 하반기 국내에서 개봉할 예정이다.