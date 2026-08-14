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송영길, ‘정청래 붕어 아이큐’ 발언에 “동지에게 쓸 말 아냐···유감”

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본문 요약

8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 후보로 나선 송영길 의원이 경쟁자인 정청래 의원을 두고 "붕어 아이큐도 아니고 뻔한 거짓말을 왜 하냐"고 한 발언에 대해 14일 사과했다.

송 의원은 "정 후보는 그동안 '당·정·청이 협의해, 지난 지방선거를 승리로 규정했다'고 주장했는데, 마지막 TV토론에서는 당·정·청이 아니라 당·청이라고 했다고 말을 바꿨다"며 "명백한 사실 앞에서 거짓말을 하는 모습에 감정이 격해졌고, 그 과정에서 과한 표현이 나왔다"고 말했다.

앞서 송 의원은 지난 13일 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 "당·정·청이 합의해서 지방선거를 이기는 것으로 정리했다는 건 완전히 거짓말"이라며 "박제가 돼 있는데 영상이, 뻔한 거짓말을 왜 하냐고 붕어 아이큐도 아니고"라고 말했다.

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송영길, ‘정청래 붕어 아이큐’ 발언에 “동지에게 쓸 말 아냐···유감”

입력 2026.08.14 11:17

  • 강한들 기자

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정청래·송영길 더불어민주당 당대표 후보가 지난 12일 서울 양천구 SBS에서 열린 TV토론회 시작 전 악수를 하고 있다. 국회사진기자단

정청래·송영길 더불어민주당 당대표 후보가 지난 12일 서울 양천구 SBS에서 열린 TV토론회 시작 전 악수를 하고 있다. 국회사진기자단

8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 후보로 나선 송영길 의원이 경쟁자인 정청래 의원을 두고 “붕어 아이큐도 아니고 뻔한 거짓말을 왜 하냐”고 한 발언에 대해 14일 사과했다.

송 의원은 이날 페이스북에 ‘붕어’ 표현에 대해 “같은 당의 동지에게 쓸 말은 아니었다”며 “표현이 거칠었던 것은 유감스럽게 생각한다”고 밝혔다.

송 의원은 “정 후보는 그동안 ‘당·정·청이 협의해, 지난 지방선거를 승리로 규정했다’고 주장했는데, 마지막 TV토론에서는 당·정·청이 아니라 당·청이라고 했다고 말을 바꿨다”며 “명백한 사실 앞에서 거짓말을 하는 모습에 감정이 격해졌고, 그 과정에서 과한 표현이 나왔다”고 말했다.

앞서 송 의원은 지난 13일 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 “당·정·청이 합의해서 지방선거를 이기는 것으로 정리했다는 건 완전히 거짓말”이라며 “박제가 돼 있는데 영상이, 뻔한 거짓말을 왜 하냐고 붕어 아이큐도 아니고”라고 말했다.

정 의원은 전날 페이스북에 “지난번에는 ‘역적, 목 잘라야’라는 극언을 서슴지 않더니, 이제 ‘붕어 아이큐’까지 이거 너무 심하지 않냐”며 “김민석이 시켰나, 아니면 송영길의 독특한 인간성인가”라고 물었다.

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