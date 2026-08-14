송영길, ‘정청래 붕어 아이큐’ 발언에 “동지에게 쓸 말 아냐···유감”

8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 후보로 나선 송영길 의원이 경쟁자인 정청래 의원을 두고 "붕어 아이큐도 아니고 뻔한 거짓말을 왜 하냐"고 한 발언에 대해 14일 사과했다.

송 의원은 "정 후보는 그동안 '당·정·청이 협의해, 지난 지방선거를 승리로 규정했다'고 주장했는데, 마지막 TV토론에서는 당·정·청이 아니라 당·청이라고 했다고 말을 바꿨다"며 "명백한 사실 앞에서 거짓말을 하는 모습에 감정이 격해졌고, 그 과정에서 과한 표현이 나왔다"고 말했다.

앞서 송 의원은 지난 13일 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 "당·정·청이 합의해서 지방선거를 이기는 것으로 정리했다는 건 완전히 거짓말"이라며 "박제가 돼 있는데 영상이, 뻔한 거짓말을 왜 하냐고 붕어 아이큐도 아니고"라고 말했다.