일제 잔재 지명 인천 부평구 ‘백마장’ 지운다

인천시가 일본식 지명인 ‘작약도’에 이어 ‘백마장’도 폐지한다.

인천시는 일본식 지명으로 의심되는 부평구 산곡동 ‘백마장’을 올 하반기에 폐지할 예정이라고 14일 밝혔다. ‘백마장’은 일제 강점기 군용으로 사용되는 말을 키우는 ‘군마(軍馬)’가 있던 곳이다.

산곡동은 1912년 발행된 ‘구한국행정지명일람’에 부천군 마장면(馬場面) 산곡리로 기재됐다. 그러나 1940년 조선총독부령에 따라 인천부 행정구역이 확장하면서 산곡리는 ‘백마정(白馬町)’으로 이름을 바꿨고, 지금은 백마장으로 불리고 있다.

백마장 지명의 영향으로 지금도 부평구에는 백마장사거리와 백마교 등의 지명이 남아 있다.

인천시와 부평구는 백마장 지명을 폐기하기 위해 9∼10월 부평구 지명위원회를 열고 11월에는 인천시 지명위원회를 개최할 예정이다.

앞서 2020년 인천시는 제물포구에 있는 무인도인 ‘작약도’의 지명도 일본인에 의해 변경된 것으로 보고 일제강점기 이전에 사용되던 ‘물치도’(沕淄島)로 변경했다.

작약도라는 이름은 일제강점기 한 일본인이 섬을 사들인 뒤 작약꽃 봉오리처럼 생긴 섬 형태를 보고 작명한 데서 유래한 것으로 알려졌다.

인천시는 2020년 국토지리정보원으로부터 작약도와 백마장을 포함한 일본식 표기 의심 지명 138건의 정비를 요청받았으나, 이 중 ‘대이작도’, ‘수봉산’, ‘예단포’ 등 106건은 일본식 지명이 아닌 것으로 확인돼 이름을 유지하기로 했다.

인천시는 옹진군 ‘두무진, 가도, 당섬’ 등과 연수구 ‘송도’, 남동구 ‘배꼽뿌리’ 등을 포함한 나머지 30건의 경우 각 군·구의 현지 조사나 전문가 검토 등이 필요하다고 보고 관련 절차를 거쳐 추후 유지 여부를 판단할 계획이다.