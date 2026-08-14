장애아동 가족도 돕는다···부산시, 장애아동·발달장애인 지원센터 개소

부산시는 14일 오후 부산진구 범천동에 장애아동·발달장애인, 가족 지원 거점인 ‘부산광역시 장애아동·발달장애인 지원센터’를 개소한다고 이날 밝혔다.

이곳은 ‘장애아동 복지지원법’ 개정에 따라 시·도별 1곳의 장애아동지원센터 설치가 의무화되면서 마련됐다.

센터의 핵심 역할은 장애특성과 발달 수준 등을 종합적으로 고려한 ‘개인별 지원계획’의 수립과 지원이다.

18세 미만 등록장애아동은 관할 행정복지센터를 통해 개인별 지원계획 수립을 신청할 수 있다. 9세 미만의 아동은 장애 등록이 되어 있지 않더라도 발달재활서비스 결정서나 의사소견서를 제출하면 신청이 가능하다.

발달지연 위험이 있는 영유아의 가족을 위한 ‘조기개입 서비스’도 추진된다. 전문가가 신청 가정을 방문해 일상 속에서 자녀의 발달을 돕는 상호작용을 부모에게 가르치는 서비스다.

6세 미만 영유아 중 장애등록자, 장애 의심 소견서 보유자, 또는 발달 관련 검사 결과 심화평가 권고 등을 받은 경우 센터를 방문해 신청할 수 있다.

부산시는 기존 부산발달장애인지원센터와 통합 운영해 발달장애인의 아동기부터 성년기까지 생애주기별 맞춤형 서비스를 제공할 수 있을 것으로 본다.

황순길 부산시 사회복지국장은 “이번 센터 설립은 장애아동과 가족에게 필요한 서비스를 빠르게 연결하는 지역사회 통합지원의 출발점이 될 것”이라고 말했다.