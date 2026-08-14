인천시·하나은행 동반성장 ‘맞손’···3500억 펀드·기술지원

인천시와 하나은행이 인천지역의 동반성장을 위해 맞손을 잡았다.

인천시와 하나은행, 하나증권, 기술보증기금은 14일 인천시청에서 민생을 살리고 인천의 미래 먹거리를 육성을 위해 2000억 규모의 유니콘 펀드 조성, 1500억 규모의 맞춤형 기술보증 지원, 시민이 함께하는 동반성장 지원 등 3개의 업무협약을 체결했다.

우선 인천지역 내 높은 성장 잠재력을 갖춘 유망 기업에 집중적으로 투자하는 2000억원 규모의 유니콘 펀드’를 결성한다. 조성된 펀드는 AI(인공지능), Bio(바이오), Culture(콘텐츠·문화), Energy(에너지)를 포함한 다양한 분야 유망 기업의 스케일업(Scale-up)을 지원하는 데 활용된다.

유니콘 펀드는 인천지역 유망 기업에 투자하는 여러 펀드에 다시 투자하는 방식으로 운영된다. 하나증권은 오는 10월 유니콘 펀드의 공식 론칭을 준비하고 있다.

인천의 뿌리산업과 ABC+E 등 미래성장엔진 육성을 위해 1500억원 규모 기술보증을 공급한다. 아울러 우대금리 및 보증료 감면 혜택을 제공해 기업의 금융 비용 부담을 대폭 완화할 계획이다. 하나은행과 기술보증기금은 9월 중 신청 접수 및 대출 실행을 목표로 실무 절차를 진행하고 있다.

이와 함께 고물가와 고금리로 어려움을 겪는 시민들을 위해 다각적인 지원책을 추진한다. 인천시민을 대상으로 서민금융 상품에 대한 우대금리 혜택을 제공하고, 어려운 여건 속에서도 성실히 대출을 상환한 취약계층 차주를 대상으로 원금 상환을 지원하는 등 맞춤형 포용금융 프로그램을 제공한다.

또한 전세사기 피해자의 주거 안정 및 일상 회복을 위한 특화 지원을 제공하고, 전통시장 내 냉방 시설 설치 등 시민 생활과 직결된 인프라 개선을 지원한다.

박찬대 인천시장은 “이번 하나은행과의 협약은 지역 선순환 구조를 만드는 밑거름이 될 것으로 기대한다”고 말했다.