가수 겸 변호사 이소은, 뮤지컬 작가 도전…‘건전지 엄마’ 참여

가수 이소은이 뮤지컬 작가로 첫 도전에 나선다.

공연제작사 NHN링크는 내년 초 초연되는 가족뮤지컬 <건전지 엄마>에 가수 겸 변호사 이소은이 작가로 참여한다고 14일 밝혔다.

<건전지 엄마>는 가족뮤지컬 <건전지 아빠>의 후속작으로, 초등학교 국어 교과서에도 실릴 만큼 널리 알려진 동명 그림책을 무대화한 작품이다. 어린이집 교사인 동구 엄마와 건전지 엄마의 일상을 조명하며 매 순간 최선을 다하는 모든 어머니를 응원하는 메시지를 담았다.

1998년 ‘작별’로 데뷔해 ‘서방님’ ‘오래오래’ ‘키친’ 등의 히트곡을 선보이며 사랑 받은 이소은은 미국 로스쿨을 거쳐 뉴욕주 변호사 및 에세이 작가로 다재다능한 행보를 이어왔다. 현재는 법률 신문사 칼럼니스트이자 문화예술 법인 설립을 준비 중이다.

한 아이의 어머니이기도 한 이소은은 다채로운 경험들과 키즈 미디어에 대한 관심을 대본 곳곳에 녹여낼 계획이다.

이소은 “원작을 읽었을 때 뮤지컬로 풀어내고 싶은 이야기가 마음에 그려졌다. 온 가족이 함께 즐기면서 우리 마음속에 잠재된 용기를 다시 발견하는 시간이 되기를 바란다”고 전했다.

이번 신작에는 전작 <건전지 아빠>에서 따뜻한 감동을 선사했던 홍승희 연출과 박상우 작곡가가 다시 의기투합했다. 홍승희 연출은 <장수탕 선녀님> <알사탕> <사랑의 하츄핑> 등을 통해 아이와 부모의 마음을 이해하고 깊은 공감을 끌어낸다는 평가를 받고 있다. 박상우 작곡가는 <사랑의 하츄핑> <헬로카봇> 등의 음악을 담당했다.

작품은 내년 1월2일부터 2월28일까지 이화여자대학교 ECC 영산극장에서 열린다.