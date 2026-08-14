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‘남부지역 가뭄’ 범부처 대응체계 강화···가뭄 대응단 신설

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본문 요약

행정안전부는 경남과 전남광주 등 남부지역을 중심으로 심화하는 가뭄에 대응하기 위해 '남부지역 가뭄 대응단'을 신설하는 등 범부처 차원에서 총력 대응한다고 14일 밝혔다.

행안부는 "최근 가뭄 장기화 우려가 커짐에 따라 T/F 단장을 격상해 범정부 대응 기능을 강화한다"며 "신설된 대응단은 행안부 자연재난실장을 단장으로 하며, 관계 부처와 지방정부가 참여해 현장에서 필요한 조치를 신속히 지원한다"고 설명했다.

대응단은 구체적으로 CJ대한통운·한진·BGF로지스·롯데글로벌로지스 등 국가 재난관리 물류기업과 협력해 급수차·양수기·펌프 등 가용장비를 남부지역으로 수송하고, 전국 지방정부에 가뭄 대응자원을 남부지역에 지원하도록 요청할 계획이다.

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‘남부지역 가뭄’ 범부처 대응체계 강화···가뭄 대응단 신설

입력 2026.08.14 11:52

  • 안광호 기자

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경남 지역에 가뭄이 계속되고 있는 지난달 29일 경남 밀양시 무안면 백안저수지가 가물어 있다. 이날 이 저수지의 용수율은 1.2%에 그쳤다. 권도현 기자

경남 지역에 가뭄이 계속되고 있는 지난달 29일 경남 밀양시 무안면 백안저수지가 가물어 있다. 이날 이 저수지의 용수율은 1.2%에 그쳤다. 권도현 기자

행정안전부는 경남과 전남광주 등 남부지역을 중심으로 심화하는 가뭄에 대응하기 위해 ‘남부지역 가뭄 대응단’을 신설하는 등 범부처 차원에서 총력 대응한다고 14일 밝혔다.

이에 따르면 행안부는 기존 ‘관계부처 합동 가뭄 T/F’ 단장을 재난관리정책국장에서 재난안전관리본부장으로 격상하고, 산하에 대응단을 신설했다.

행안부는 “최근 가뭄 장기화 우려가 커짐에 따라 T/F 단장을 격상해 범정부 대응 기능을 강화한다”며 “신설된 대응단은 행안부 자연재난실장을 단장으로 하며, 관계 부처와 지방정부가 참여해 현장에서 필요한 조치를 신속히 지원한다”고 설명했다.

대응단은 구체적으로 CJ대한통운·한진·BGF로지스·롯데글로벌로지스 등 국가 재난관리 물류기업과 협력해 급수차·양수기·펌프 등 가용장비를 남부지역으로 수송하고, 전국 지방정부에 가뭄 대응자원을 남부지역에 지원하도록 요청할 계획이다.

대응단은 지방정부의 자체 대응력 강화도 독려한다. 가뭄 지역 주민의 불편과 농작물 피해를 최소화하기 위해 재난안전특별교부세 등 가용 예산을 신속히 투입해 급수 대책을 추진하고, 국민행동요령 홍보와 캠페인을 통해 주민들의 자발적인 물 절약 참여를 이끌어낼 방침이다.

농업가뭄관리시스템(ADMS)에 따르면 전날 기준 경남 지역 저수율은 32.2%로 평년(70.8%) 대비 45.5% 수준이다.

윤호중 장관은 “신설된 대응단을 중심으로 관계 기관의 모든 가용자원을 총동원해 현장의 애로사항을 신속히 해결하고, 주민이 체감할 수 있는 실질적인 지원이 이루어지도록 가뭄 대응에 총력을 다하겠다”고 말했다.

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