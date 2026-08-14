제주도 “해안 산책로에 휠체어 장애인 접근·이용 개선하겠다”…인권위 권고 수용

제주특별자치도가 휠체어로 이동하는 장애인이 해안 산책로를 안전하게 이용할 수 있도록 개선하라는 국가인권위원회의 권고를 수용했다.

인권위는 휠체어 이동 장애인이 해안 산책로를 안전하고 실질적으로 이용할 수 있도록 개선하라는 권고에 대해 제주도가 지난 6월 수용하겠다는 취지로 회신했다고 14일 밝혔다.

앞서 중증 장애인과 게스트하우스 대표 등은 장애인들이 제주도 해안 산책로에 접근하고 이용하는 데 제한이 된다며 인권위에 진정을 냈다. 일부 구간에 4~6cm 이상의 턱이 있으며, 경사로의 폭이 좁고 경사가 심하다는 것이다. 또 장애인 화장실의 출입구 폭이 좁고 문이 접이식 구조라서 이용에 어려움을 겪었다고도 했다.

인권위는 지난 1월 제주도에 “해안 산책로를 자연지형의 훼손 없이 휠체어 이용 장애인이 안전하게 접근하고 이용할 수 있도록 개선할 것”을 권고했다.

이후 제주도는 해안 산책로의 관광 약자 접근 환경 개선을 위한 모니터링을 시행하겠다고 인권위에 답했다. 또 전망대 진입 경사로 설치, 진입로 단차 및 급격한 경사 구간 완화, 휠체어 진입에 방해가 되는 시설물 제거 등 시설을 정비 및 개선하겠다고 했다. 제주도는 장애인 화장실을 관련 규정에 적접하도록 공사를 시행하고, 교통약자의 관광지 접근성 향상을 위해 노력하겠다고 밝혔다.

인권위는 지난달 제주도가 인권위의 권고를 수용했다고 판단했다. 인권위는 “(제주도가) 인권위의 권고 취지에 공감하고 이를 수용한 점에 환영의 뜻을 밝힌다”라며 “향후 관광 시설 이용 시 장애인에 대한 차별행위가 재발하지 않기를 기대한다”고 밝혔다.