오세훈 “7선·8선은 못하니 지방서 성공하는 서울청년 많이 만들 것”

서울시, 넥스트로컬 지역×세대상생 간담회

서울시가 청년들의 지방 창업을 지원하는 ‘넥스트로컬’ 사업을 중장년층까지 확대한다.

오세훈 서울시장은 14일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP) 디자인홀에서 열린 ‘넥스트로컬 지역상생×세대상생 간담회’에서 “전국이 고루 발전할 수 있는 계기를 서울시가 만들어 가겠다”고 말했다.

2019년 시작한 넥스트로컬은 서울의 창업가들이 지역에 머물면서 지역의 자원과 가능성을 탐색하고 이를 상품·서비스로 발전시킬 수 있도록 서울시가 지원하는 사업이다. 서울시가 창업가들에게 지역 조사, 사업화, 판로 개척, 투자 유치까지 단계별로 지원한다.

서울시에 따르면, 지난 8년간 서울 창업가 1252명이 전국 52개 지역에서 사업 기회를 발굴해 441억원의 매출을 냈다. 이 과정에서 703명의 일자리를 창출했다. 참여자 중 84.6%는 사업을 지속하고 있다.

오 시장은 이날 간담회에서 지역과 상생을 위한 서울시의 노력과 넥스트로컬의 지속 가능성을 높이 평가했다. 그는 “서울만 잘 나가냐는 시기, 질투가 느껴지는 견제를 많이 받았지만 서울시는 진심을 담아 전국 지역사회와 상생할 수 있는 프로그램을 진행하고 있다”며 “매출액과 투자액도 중요한 수치지만 지속적으로 영업하는 업체들이 80%가 넘는다는 자료를 보면서 (사업이) 잘 뿌리내렸다고 생각했다”고 말했다.

사업의 지속성을 묻는 청년 창업가의 질문에는 “10기, 20기까지 하려면 제가 5선을 넘어 7선, 8선까지 해야 할 것 같은데 법적으로 불가능한 사안”이라며 “지속 가능한 정책 성공 사례가 많이 나오면 계속하고 싶은 생각이 들 수밖에 없을 것”이라고 답했다.

서울시는 청년 중심으로 운영하던 사업을 지난해부터 중장년까지 확대했다. 지난해 6개 지역 21개 팀을 대상으로 중장년 넥스트로컬을 시범 운영했고, 올해 6개 지역 50팀 규모로 늘렸다.

서울시는 올해 하반기부터 중장년 지원을 강화해 넥스트로컬을 중장년의 전문성과 새로운 사업, 일자리로 연결하는 정책 모델로 발전시킬 계획이다.