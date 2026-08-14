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“소중하니 잃어버리지 말고 보라”···110년 전 떡볶이는 어떻게 만들었을까

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본문 요약

표지에는 "소중하니 잃어버리지 말고 두었다가 보라"고 적혀 있어, 조상들이 소중히 여긴 살림 지혜임을 보여준다.

국립중앙도서관은 '옛한글로 읽는 조선의 살림 비법'전을 본관 1층 열린마당에서 10월25일까지 연다.

가정생활 백과사전인 <규합총셔>를 비롯해 잡채 만드는 법이 담긴 <조선요리제법>, 술과 과자 조리방법을 담은 <쥬방문조과법>, 석탄주 빚는 법을 담은 <술방문> 등을 볼 수 있다.

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“소중하니 잃어버리지 말고 보라”···110년 전 떡볶이는 어떻게 만들었을까

입력 2026.08.14 13:37

수정 2026.08.14 13:45

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국립중앙도서관 ‘옛 한글로 읽는 조선의 살림 비법’

잡채 만들고, 술 빚고···흥미로운 의복 관리법 수록

<쥬식방문> 표지. “소중하니 잃어버리지 말고 두었다가 보라”고 적혀 있다. 국립중앙도서관 제공

<쥬식방문> 표지. “소중하니 잃어버리지 말고 두었다가 보라”고 적혀 있다. 국립중앙도서관 제공

흰떡에 소고기, 돼지고기, 미나리, 숙주를 넣는다. 장국을 부어 볶는다. 버섯과 달걀 같은 고명을 올린 뒤 맛있게 먹는다.

1907년 집필된 것으로 추정되는 술, 음식 조리서 <쥬식방문>에 수록된 떡볶이 레시피다. 표지에는 “소중하니 잃어버리지 말고 두었다가 보라”고 적혀 있어, 조상들이 소중히 여긴 살림 지혜임을 보여준다.

국립중앙도서관은 ‘옛한글로 읽는 조선의 살림 비법’전을 본관 1층 열린마당에서 10월25일까지 연다. 가정생활 백과사전인 <규합총셔>를 비롯해 잡채 만드는 법이 담긴 <조선요리제법>, 술과 과자 조리방법을 담은 <쥬방문조과법>, 석탄주(삼키기 아까운 술) 빚는 법을 담은 <술방문> 등을 볼 수 있다.

<규합총셔>는 조선후기 문인이자 실학자였던 서유구의 형수인 빙허각 이씨(1759~1824)가 살림에 관한 정보를 정리한 책이다. 국립중앙도서관 소장본에는 소금을 끓여 빨면 머리때가 지워지고, 말린 뱀장어 뼈를 옷장 속에 넣으면 좀벌레가 생기지 않는다는 등의 흥미로운 의복 관리법이 수록돼 있다.

해외 도서관 관계자와 외국인 관람객을 위한 영문 전시 안내 서비스도 제공한다. 현혜원 국립중앙도서관 고문헌과장은 “이번 전시는 자신의 경험과 지식만으로 가정을 꾸려나갔던 우리 선조들의 지혜와 삶의 흔적을 엿볼 수 있는 기회”라고 말했다.

영문번역(English Translation)
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