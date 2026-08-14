부산시 6374억 규모 추경안 발표···‘민생’에 2747억 집중 투입

소상공인 에너지 바우처·저금리 특별자금 지원 동백전 캐시백 한시적 10%→15% 확대 오페라하우스 준공 사업비 437억원 등 포함 부산대병원 중환자실 개조··복지비 1927억원

부산시가 6374억원 규모의 추가경정예산안을 공개했다. 추경안이 시의회를 통과하면 전재수 부산시장이 취임 후 추진해온 ‘민생 100일 비상조치’의 본격적인 실행이 마련될 것으로 보인다.

전재수 부산시장은 14일 오전 부산시청 브리핑룸에서 ‘2026년도 제3차 추가경정예산안’을 시의회에 제출했다고 밝혔다. 이날 공개한 추경 규모는 2026년 예산(18조7635억원)의 3.4% 수준이다.

이번 추경에는 민생경제 회복 부문에 가장 많은 2747억원이 배정됐다. 전 시장의 핵심 공약인 ‘민생 100일 비상조치’의 원활한 이행을 위한 편성으로 풀이된다.

연 매출 10억원 이하 소상공인 28만명에게 1인당 20만원의 에너지 바우처를 지원한다. 소상공인 4만명에게는 1%대 저리 특별자금을 지원하고, 연 매출 10억원 이하 가맹점 14만곳에는 동백전(지역화폐) 수수료(0.15%)를 지원한다. 유가 상승에 따른 피해를 최소화하기 위해 영업용 화물차를 대상으로 보험료 20만원을 지원하는 방안도 포함됐다.

동백전 캐시백을 기존 10%에서 15%로 100일간 한시적으로 확대한다. 동백전 월 10만원 이상 결제 회원을 대상으로는 공공배달앱 ‘땡겨요’ 사용 쿠폰을 지급한다. 부산시는 동백전 사용이 늘어나면 내수 진작 효과 등이 발생할 것으로 예상한다.

대리운전기사와 배달노동자 등 ‘이동노동자’ 4000명을 대상으로 20만원 한도로 산재보험료 본인 부담금의 80%를 지원한다. 또 파산이나 채무 조정 등이 필요한 서민·소상공인에게 법률 상담과 사후 관리 등 원스톱 서비스를 지원한다.

해양수도 부산 관련 사업에도 1379억원을 투입한다. 2027년 9월 개관 예정인 부산오페라하우스 준공을 위한 사업비 437억원을 포함해 해양·인공지능(AI) 대전환 클러스터 조성에 681억원이 들어간다. 부산 지역 노후 산업단지 기반시설 확충 등 친환경 스마트 안전도시 사업에 583억원, 외국인 관광 활성화에 115억원 등이 편성됐다.

시민 복지와 관련된 사업 추경안은 1927억원이다. 부산대병원 중환자실 리모델링과 신규 장애인복지관 개소 등에 따른 비용이 957억원 상당이다. 부산형 산후조리비 지원 등 가족 정책에 160억원, 동백패스 등 대중교통 환급 비용 등으로 810억원이 배정됐다.

전 시장은 “여소야대 구조의 시의회지만, 시민들의 삶을 지원하자는 방안에는 이견이 없을 것”이라며 “내년도 예산안에는 해양수도와 관광, 생활체육 관련 인프라를 획기적으로 확충할 방안을 고민 중”이라고 말했다.