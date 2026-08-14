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‘도박·음주운전’ 개그맨 이진호 징역 2년 구형···“하루하루 후회했다”

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본문 요약

검찰이 인터넷 불법도박과 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 개그맨 이진호씨에게 징역 2년을 구형했다.

검찰에 따르면 이씨는 2023년 5월11일부터 2024년 10월14일까지 총 664회에 걸쳐 합계 8억7000여만원을 도박사이트에 송금해 사이버머니로 환전받은 후 상습적으로 도박을 한 혐의를 받는다.

또 2025년 9월24일 혈중알코올 농도 0.12% 상태로 70㎞가량을 운전한 혐의도 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘도박·음주운전’ 개그맨 이진호 징역 2년 구형···“하루하루 후회했다”

입력 2026.08.14 14:02

수정 2026.08.14 14:13

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  • 안광호 기자

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개그맨 이진호씨. 연합뉴스

개그맨 이진호씨. 연합뉴스

인터넷 불법도박과 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 개그맨 이진호씨(40)에게 징역 2년이 구형됐다.

14일 수원지방법원 여주지원 형사1단독 안태윤 부장판사 심리로 진행된 이씨의 결심공판에서 검찰은 재판부에 징역 2년을 선고해 달라고 요청했다.

검찰에 따르면, 이씨는 2023년 5월 11일부터 2024년 10월 14일까지 총 664회에 걸쳐 합계 8억7000여 만원을 도박 사이트에 송금해 사이버 머니로 환전받은 후 상습적으로 도박을 한 혐의를 받는다. 2025년 9월 24일에는 혈중알코올 농도 0.12% 상태로 70㎞가량을 운전하다 적발됐다.

이씨 변호인은 재판에서 “피고인이 깊이 반성하고 있고, 혐의를 인정한다”며 “앞으로 다시는 범죄를 저지르지 않겠다고 한다”고 선처를 호소했다. 이씨 역시 최후 진술에서 “하루하루 후회하며 살아왔다. 다시는 잘못하지 않겠다”고 말했다.

경찰은 국민신문고를 통해 이씨의 도박·사기 혐의를 조사해 달라는 민원을 접수한 뒤 수사에 착수해 검찰에 송치했다. 지난 5월 29일에는 상습 도박 및 도로교통법 위반(음주 운전) 등 혐의로 불구속 기소됐다.

이씨는 앞서 지난해 10월 인스타그램을 통해 “2020년 우연한 기회로 인터넷 불법 도박 사이트에서 게임을 시작하게 됐고 감당하기 힘든 빚을 떠안게 됐다”고 밝힌 바 있다.

그는 지난해 9월 24일 새벽 음주 상태로 인천시에서 주거지인 양평까지 100㎞가량 음주 운전을 한 혐의도 받고 있다. 국립과학수사연구원이 분석한 이씨의 혈중알코올농도는 0.12%였다. 선고 공판은 다음 달 1일 오전 9시 40분 열린다.

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