“대미 투자 외국 업체 본국서 군함 2척 건조” 트럼프 지시에 한화가 웃는다?

‘미국 내 기존 조선소 소유권’ 조건 부합 필리조선소 이어 오스탈USA 인수 추진 “다른 국가 업체보다 경쟁력 있다” 평가

‘미국에 투자한 해외 조선 업체가 자신의 나라에서 미 해군 선박을 두 척 건조할 수 있도록 하겠다’는 미국 도널드 트럼프 행정부의 조치는 국내 조선 업계에도 기회가 될 전망이다. 그 중에서도 미국 현지에 조선소를 보유하고 있는 한화그룹이 유리한 고지를 점했다는 평가가 나온다.

로이터통신 등에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 외국 조선 업체의 본국 건조를 허용하면서 미국에 새로운 조선소를 동시에 건설하는 업체, 미국 내 기존 조선소 소유권 또는 과반 지분을 확보한 업체를 조건으로 걸었다. 건조 선박은 수상전투함, 통합화물 보급 유조선, 경사로를 이용한 화물 선적 선박(로로선) 등 3종류로 제한했다.

미국은 미 해군 함정을 외국 조선소에서 건조하는 행위를 법으로 금지하고 있는데 트럼프 대통령이 행정 권한으로 예외를 인정한 것이다.

업계에선 국내 조선 업체 중에 한화오션을 포함한 한화그룹이 트럼프 대통령이 언급한 조건에 가장 부합한다고 평가한다. 한화그룹은 2024년 미국 펜실베이니아주 필리조선소를 인수하면서 앞으로 50억달러(7조690억원)를 투자하고 건조 능력을 연간 20척으로 늘리겠다고 밝혔다.

지난 3월 미 해군 차세대 군수지원함(NGLS) 개념설계 참여를 확정했고 최근엔 미 미사일방어청(MDA) 미사일 시험 계측선(MRIV) 건조 계약을 체결했다. MRIV는 미 차세대 미사일 방어체계인 ‘골든돔’ 구축의 핵심 자원으로 꼽힌다.

한화그룹은 미국 조선소 추가 인수도 타진하고 있다. 한화디펜스USA는 지난 10일 호주 조선·방산업체 오스탈의 미국 사업부인 오스탈USA 인수를 검토하기 위해 ‘예비적이고 구속력 없는’ 제안을 했다고 밝혔다.

한화그룹은 오스탈USA 기업 가치를 최대 12억달러(1조6957억원)로 책정했다. 오스탈USA는 미국 앨라바마주 모빌의 조선소를 거점으로 미 국방부와 해군, 해안경비대 함정을 건조하는 업체다.

스페인과 일본 등 다른 국가 업체와의 경쟁력에서도 앞서 있다는 평가가 다수다. 미국 조선소를 보유하지 않은 HD현대중공업과 삼성중공업은 현재까진 트럼프 대통령이 내건 조건을 충족하지 못한다. 다만 미국 현지 조선소 인수와 기술 이전 등 다양한 협력 강화 방안을 검토하고 있다.

미국 정부가 한국 조선 업체 건조 능력에 계속해서 관심을 가져왔다는 점도 호재다. 지난달 미 국방부는 HD현대중공업과 한화오션에 전투함에 대한 정보 요청(RFI)을 보냈다. 미 해군도 HD현대중공업과 한화오션, 삼성중공업에 급유함에 대한 RFI를 발송했다. RFI는 특정 제품 구매 계획 수립 목적으로 가격과 인도 조건 등 정보를 파악할 때 밟는 첫 단계다.

트럼프 대통령은 또 지난달 15일 펜실베이니아주 칼라일의 미 육군전쟁대학에서 열린 ‘국방·혁신 서밋’에 참석해 한화 필리조선소에서 국가안보용 다목적 선박 2척이 건조되고 있다는 사실을 언급하며 “한국을 비롯해 여러 나라에서 미국으로 들어오는 기업을 살펴볼 예정이며 또한 이 지역 밖에서 건조된 선박을 구매하는 방안도 고려하고 있다”고 말했다.