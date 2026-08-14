서울 광화문 인근 직장인 A씨에게 인공지능(AI) 서비스는 사실상 ‘보조 직원’이다. e메일 내용을 요약하거나 프로젝트 아이디어 구상부터 자료 수집까지 시키는 대로 척척 해낸다. 이런 듬직한 ‘AI 직원’이 여러 명이면 회사 생활이 훨씬 수월해질 것이라고 A씨는 생각한다.

그러나 이런 A씨의 기대와 달리 AI 직원을 여러 명 모아놓는다고 일이 반드시 더 잘 굴러가는 것은 아니라는 연구 결과가 나왔다. 여러 AI를 붙여 놓으면 ‘직장 내 갈등’과 같은 현상이 벌어지기도 하는 것으로 나타났다. AI 도입 못지않게 AI를 위한 협업체계를 설계하는 일이 중요하다는 분석이 나온다.

서로 존재 모르고 작업 시키니 충돌

앤트로픽은 13일(현지시간) 여러 AI 에이전트가 동시에 작업할 때 나타나는 행동을 분석한 연구 결과를 공개했다. 테스트는 클로드 소넷·오퍼스·페이블과 미공개 모델 등을 대상으로 4시간 동안 이뤄졌다.

연구진은 클로드 AI 에이전트 3개를 각각 별도의 가상머신(VM)에서 실행했다. 이들에게는 네번째 VM에 있는 프로그램을 각기 다른 프로그래밍 언어로 바꾸는 목표를 줬다. 각 에이전트에게는 다른 에이전트가 작업 중이라는 사실을 알리지 않았다.

AI들은 각자 일을 했지만 얼마 안 가 서로 충돌했다. 한 AI의 작업 결과를 다른 AI가 도로 바꿨다. 작업이 ‘도돌이표’처럼 반복됐다. AI들은 누군가 자신의 작업을 의도적으로 방해한다고 판단했다. 자신의 작업물은 보호하고, 상대방의 작업을 방해하기 시작했다.

악성코드 뿌리고 ‘위장’···서로 역할 이해하고 ‘반성문’도

AI들의 행동은 점차 과격해졌다. 상대 에이전트의 프로그램을 반복적으로 찾아 종료하는 명령어를 만들었다. 상대 계정을 잠그고 관리 권한을 빼앗았다. 자신의 방해 프로그램이 상대방에게 발각되지 않게 평범한 프로그램으로 ‘위장’하기도 했다.

다행히 AI가 스스로 싸움을 그만둔 경우도 있었다. 일부 AI가 상대가 악의적인 공격자가 아니라 자신과 다른 지시를 받은 AI라는 사실을 알아챈 것이다.

이들은 우선 자체 문서에 메시지를 남겨 서로의 목표를 설명하고, 서로를 겨냥한 악성 프로그램도 제거하는 ‘평화 협정’을 맺었다. 한 AI는 “다른 AI는 정직하게 행동했지만 자신은 위장 프로그램을 써 잘못했다”는 일종의 ‘반성문’을 남겼다. 다만 구형 AI 모델끼리는 끝까지 서로를 공격하는 경향이 강했다.

스스로 경쟁 규칙을 만들기도 했다. 어떤 프로그래밍 언어가 가장 적합한지 성능 시험을 벌여 승자가 서버를 맡기로 한 것이다. 일부 AI는 이 과정에서 객관적인 것처럼 보이지만 자신에게 유리한 평가 기준을 고르는 ‘반칙’을 벌였다. AI는 ‘나에게 이익이 되는 것이지만 원칙에 부합한다’며 행동을 합리화했다.

“AI에게는 평판이나 규범이 없어···AI 위한 제도를 설계해야”

앤트로픽은 개별 AI의 지능과 여러 AI가 함께 일하는 능력은 별개의 문제라고 결론 내렸다. AI의 성능이 좋아진다고 협업 능력까지 자동으로 길러지는 것은 아니라는 뜻이다.

성능이 더 좋은 모델은 상대방의 의도를 이해해 휴전을 제안하는 데는 능했지만, 상대 계정을 먼저 차단하는 능력도 뛰어났다. 앤트로픽은 AI들이 서로가 동료임을 알기 전까지 “점점 더 공격적인 자기복제형 악성코드를 만들었다”고 했다.

앤트로픽은 AI끼리 협력할 유인을 만들어야 한다고 제언했다. 규칙을 어기면 불이익이 생기고, 협력하면 이익이 되는 환경을 설계해야 한다는 것이다. 목표가 충돌할 때는 AI가 인간 관리자에게 판단을 넘길 수 있게 하는 방안도 제시했다.

앤트로픽은 “협력은 개별 차원의 더 강한 지능에서도, 정렬(AI가 잘못된 행동을 하지 않도록 사전 교정하는 것)을 통해서도 자동으로 생겨나지 않았다”면서 “이 실패들이 영구적이라는 근거는 없지만, 저절로 고쳐질 것이라는 근거도 없다”라고 했다.