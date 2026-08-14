창간 80주년 경향신문

부산소방, 가뭄 지역에 용수 1188t 지원···우연히 발견한 화재 진화하기도

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경남 지역 가뭄 대응을 위해 농업용수를 지원하던 부산소방재난본부 직원들이 우연히 발견한 화재를 진화했다.

14일 부산소방본부에 따르면 사하소방서 박영민 소방위와 정의철 소방교는 지난 13일 오후 1시30분쯤 경남 양산시 상북면의 한 오토바이 판매점 앞에서 발생한 화재를 목격했다.

당시 오토바이 하부에서 발생한 화재가 점차 커지고 있었고, 판매점 관계자가 수돗물로 이를 끄기 위해 동분서주하고 있었다고 부산소방본부는 설명했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

부산소방, 가뭄 지역에 용수 1188t 지원···우연히 발견한 화재 진화하기도

입력 2026.08.14 14:20

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
부산소방재난본부 관계자들이 14일 부산 강서구 송정동에서 농업용수 지원 작업을 하고 있다. 부산소방재난본부 제공

부산소방재난본부 관계자들이 14일 부산 강서구 송정동에서 농업용수 지원 작업을 하고 있다. 부산소방재난본부 제공

경남 지역 가뭄 대응을 위해 농업용수를 지원하던 부산소방재난본부 직원들이 우연히 발견한 화재를 진화했다.

14일 부산소방본부에 따르면 사하소방서 박영민 소방위와 정의철 소방교는 지난 13일 오후 1시30분쯤 경남 양산시 상북면의 한 오토바이 판매점 앞에서 발생한 화재를 목격했다.

당시 오토바이 하부에서 발생한 화재가 점차 커지고 있었고, 판매점 관계자가 수돗물로 이를 끄기 위해 동분서주하고 있었다고 부산소방본부는 설명했다.

이 장면을 본 박 소방위와 정 소방교는 타고 있던 소방차의 호스를 전개해 불이 주변 오토바이로 번지기 전에 불길을 잡았다.

부산소방본부가 지난달부터 가뭄으로 어려움을 겪는 지역에 지원한 용수는 1188.8t으로 집계됐다. 취약계층 거주지 2회(72t)과 농업용수 8회(101t), 살수차 급수 45회(621t), 국가소방동원령 76회(394.8t) 등이다.

14일에는 부산 강서구청의 요청을 받아 강서구 송정동 농가에 44t의 농업용수를 긴급 지원했다.

이진호 부산소방본부장은 “농로의 폭이 좁아 강서구가 임차해 운영하는 16t 규모 살수차의 진입이 어려운 상황이었는데, 의용소방대원들의 도움 덕에 무사히 농업용수를 공급할 수 있었다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글