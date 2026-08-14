부산소방, 가뭄 지역에 용수 1188t 지원···우연히 발견한 화재 진화하기도

경남 지역 가뭄 대응을 위해 농업용수를 지원하던 부산소방재난본부 직원들이 우연히 발견한 화재를 진화했다.

14일 부산소방본부에 따르면 사하소방서 박영민 소방위와 정의철 소방교는 지난 13일 오후 1시30분쯤 경남 양산시 상북면의 한 오토바이 판매점 앞에서 발생한 화재를 목격했다.

당시 오토바이 하부에서 발생한 화재가 점차 커지고 있었고, 판매점 관계자가 수돗물로 이를 끄기 위해 동분서주하고 있었다고 부산소방본부는 설명했다.

이 장면을 본 박 소방위와 정 소방교는 타고 있던 소방차의 호스를 전개해 불이 주변 오토바이로 번지기 전에 불길을 잡았다.

부산소방본부가 지난달부터 가뭄으로 어려움을 겪는 지역에 지원한 용수는 1188.8t으로 집계됐다. 취약계층 거주지 2회(72t)과 농업용수 8회(101t), 살수차 급수 45회(621t), 국가소방동원령 76회(394.8t) 등이다.

14일에는 부산 강서구청의 요청을 받아 강서구 송정동 농가에 44t의 농업용수를 긴급 지원했다.

이진호 부산소방본부장은 “농로의 폭이 좁아 강서구가 임차해 운영하는 16t 규모 살수차의 진입이 어려운 상황이었는데, 의용소방대원들의 도움 덕에 무사히 농업용수를 공급할 수 있었다”고 말했다.