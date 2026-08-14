충남대·국립공주대 통합대학 교명 ‘충남대’···본부는 대전·공주 이원화

법적 대표주소는 대전으로 다음달 교육부에 통합신청서 제출

충남대와 국립공주대가 통합대학의 교명을 ‘충남대학교’로 정하고 통합본부를 대전과 공주에 두기로 했다.

양교는 지난 13일 제3차 통합위원회를 열고 그동안 통합준비위원회와 분야별 분과위원회 등을 통해 논의해 온 통합대학 교명과 법적 대표주소, 통합본부 운영 및 거버넌스 체계 등에 대한 조정안을 심의·의결했다고 14일 밝혔다.

조정안에 따르면 통합대학의 교명은 ‘충남대학교’로 하고 법적 대표주소는 대전으로 정했다. 다만 통합본부는 대전과 공주에 두고 특정 캠퍼스에 주요 행정기능을 집중하지 않는 ‘기능형 거버넌스’ 체계를 구축하기로 했다.

이에 따라 대전과 공주 캠퍼스의 특성과 역할을 고려해 주요 행정기능을 분담한다.

대전 캠퍼스에는 교육협력부총장 산하 AI정보화본부·안전관리본부와 기획조정부총장 산하 기획처·대외협력본부, 총괄사무국·대학원 등이 배치된다.

공주 캠퍼스에는 교육협력부총장 산하 교육혁신본부·입학관리본부와 기획조정부총장 산하 연구처·국제교류본부, 통합산학협력단 등이 자리한다.

양교는 이번 합의사항을 토대로 통합신청서안을 마련한 뒤 통합추진위원회와 구성원 찬반투표, 학무회의, 대학평의원회 등의 절차를 거쳐 다음달 중 교육부에 통합신청서를 제출할 계획이다.

통합신청서 제출 과정에서는 대학별 설명회와 공청회, 양교 공동 공청회 등을 열어 통합 추진 내용과 향후 대학 운영방향을 설명하고 구성원들의 의견을 수렴할 예정이다.