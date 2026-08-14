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본문 요약

유흥주점에 데려온 손님에게 술을 먹여 정신을 잃게 만들고 카드로 몰래 결제한 뒤, 숨질 때까지 방치한 업주와 종업원들에게 실형이 선고됐다.

이들은 2024년 10월24일 부산의 한 유흥주점에서 술을 마시고 의식을 잃은 피해자를 3시간 넘게 방치해 급성 알코올 중독으로 숨지게 한 혐의로 기소됐다.

A씨 등은 호객 행위로 데려온 피해자에게 접객원을 붙여 단시간에 양주와 맥주를 마시게 했다.

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만취시켜 카드 긁고 방치해 손님 사망···술집 업주 징역 6년

입력 2026.08.14 14:47

수정 2026.08.14 15:16

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  • 김준용 기자

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“업주·종업원 조직적으로 손님에 ‘작업’”

“피해자 상태 확인했다면 사망하지 않았을 것”

부산지방법원 전경. 연합뉴스

부산지방법원 전경. 연합뉴스

유흥주점에 데려온 손님에게 술을 먹여 정신을 잃게 한 후 카드로 몰래 결제한 업주와 종업원들에게 실형이 선고됐다. 방치돼 쓰러져 있던 손님은 결국 숨졌다.

부산지법 형사6부(재판장 임성철)는 14일 유기치사 등 혐의로 기소된 유흥주점 업주 A씨(30대)에게 징역 6년을 선고했다. 또 함께 기소된 직원 B씨(20대)에게 징역 2년, C씨(20대)와 D씨(20대)에게 각각 징역 1년, E씨(30대)에게 징역 10월을 선고했다.

이들은 2024년 10월 24일 부산의 한 유흥주점에서 술을 마시고 의식을 잃은 피해자를 3시간 넘게 방치해 급성 알코올 중독으로 숨지게 한 혐의로 기소됐다.

A씨 등은 호객 행위로 데려온 피해자에게 접객원을 붙여 단시간에 양주와 맥주를 마시게 했다. 이어 의식을 잃은 피해자의 지문을 이용해 휴대전화 결제를 시도했다. 휴대전화 결제에 실패하자 피해자의 지갑 카드를 꺼내 91만원을 결제했다. 이들은 132만원을 추가 결제하려 했지만 잔고 부족으로 미수에 그친 것으로 확인됐다.

재판부는 해당 업소에서 손님이 술을 마시게 한 뒤 몰래 결제하는, 이른바 ‘작업’ 행위가 조직적으로 이뤄졌다고 봤다. 재판부는 “범행 전부터 관련 시스템이 있었고, 종업원들이 이를 실행한 것으로 볼 수 있다”며 “피고인들은 각자의 역할을 수행했다”고 말했다.

A씨와 B씨는 유기치사 혐의를 부인했지만, 재판부는 “피해자의 상태를 확인했다면 병원으로 옮기는 등의 구호 조치를 할 수 있었을 것”이라며 유기 행위와 사망 사이의 인과관계를 인정했다.

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