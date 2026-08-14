대학 기숙사가 이토록 열악하다니···수년째 반복되는 ‘곰팡이 천장’에 방 옮기고, 퇴사하고, 환불 받고

연세대 신촌캠퍼스 학생들 해마다 피해 호소 대학 측 “민원 접수 때마다 즉각 청소 진행 중”

연세대학교의 일부 기숙사에서 매년 여름철마다 방 천장이 검은 곰팡이로 뒤덮여 거주 학생들이 피해를 호소하고 있다.

14일 경향신문 취재를 종합하면, 서울 연세대 신촌캠퍼스 남학생 기숙사인 무악1학사의 일부 방에 여름철이 되자 곰팡이가 급속히 퍼졌다.

올해 1학기 무악1학사에 들어온 A씨(26)는 “3월 입사 때 작았던 천장 얼룩이 여름철을 거치며 심각해졌다”라며 “7월 장마철부터 천장 곰팡이 자국이 진해지더니, 8월부터 천장 전체가 새까맣게 뒤덮였다”고 말했다. 그는 “웬만한 교도소도 이 정도로 시설이 열악하진 않을 것 같다”고 했다. A씨는 “학교 측에 문제를 제기했지만 원인 설명 없이 ‘약물 도포 작업을 해주겠다’는 안내만 받았다”고 했다.

곰팡이로 인한 피해는 수년째 반복되고 있다. 2024년에 무악1학사에 거주했던 B씨(25)는 “입사 첫날부터 천장에 곰팡이가 심해 에어컨 제습과 환기 등 해결해보려 했으나, 한달도 안 돼 옷장과 침구류까지 곰팡이가 번졌다”며 “건강이 우려돼 행정실에 지속해서 문의한 끝에 10월이 돼서야 다른 방으로 옮겼다”고 말했다.

B씨는 “이곳에 3년째 살면서 보니 학교 측은 근본적인 문제를 고치기는커녕, 곰팡이가 심한 방은 단순 청소로 지우기에 급급하고 방을 바꿔주는 수준으로만 대응해왔다”며 “이렇다 보니 매년 여름 시즌마다 곰팡이가 심한 방들이 속속 나오고 있다”고 말했다.

지난해 무악1학사에 거주했던 C씨(24) 역시 곰팡이로 인해 옷을 버리기도 했다. C씨는 “당시 학교 관계자로부터 ‘건물 구조와 누수 문제 때문에 특정 호실에 곰팡이가 발생하는 경향이 있다’는 설명을 들었다”고 말했다. C씨는 “새로 들어온 룸메이트가 부모님과 함께 방 상태를 보자마자 ‘이건 아니다’ 싶어 행정실에 퇴사를 요청했고 기숙사비를 전액 환불받았다”며 “학교 측도 방 상태와 시설 관리에 문제가 있다는 점을 알고 있으니 전액 환불 조치를 해준 것 아니겠느냐”고 했다.

곰팡이 피해가 발생한 호실은 주로 A동 1~2층에 있다. 연세대 생활관 관계자는 “여름철을 중심으로 정기적인 방역과 소독을 하고 있다”며 “학생들의 청소 요청이나 민원이 접수될 경우 외부 전문 업체를 통해 즉각 곰팡이 청소를 진행하고 있다”고 밝혔다.