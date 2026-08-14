알코올·칼로리 ‘쏘옥’ 빼고 애주가들 잡았다···‘테라 제로’ 한 달 만에 150만 병 판매

부산 나이트런·전주 가맥축제서도 홍보 ‘리얼 제로’ 설계···100% 무알코올 제품

‘테라 제로’가 출시 한 달 만에 150만병이나 팔려나갔다.

하이트진로는 지난 6월 30일 선보인 ‘테라 제로’ 병 제품이 여름 성수기를 맞아 한 달 만에 150만병 판매되는 성과를 올렸다고 14일 밝혔다.

테라제로 병 제품은 국내 유통·외식채널에서 처음 선보인 100% 무알코올, 무칼로리 맥주다. 500㎖와 330㎖ 2가지 용량으로 내놨다.

하이트진로는 여름 성수기 소비자들이 테라 제로를 직접 경험할 수 있도록 주요 지역 행사와 연계한 현장 마케팅을 활발히 전개하고 있다.

지난 1일엔 부산 광안리해수욕장에서 열린 야간 러닝 행사 ‘2026 부산 나이트런’에 테라 제로 홍보 부스를 운영하고 참가자들에게 제품 체험 기회를 제공했다.

또 지난 6일부터 9일까지 약 8만 명이 찾은 ‘홍천강 별빛음악 맥주축제’와 6일부터 8일까지 12만6000여 명이 다녀간 ‘전주 가맥축제’에서도 테라 제로 전용 부스를 운영했다.

테라 제로는 알코올·칼로리·당류·감미료를 모두 뺀 ‘리얼 제로(Real Zero)’ 설계를 적용한100% 무알코올 병 제품이다. 호주산 청정 맥아 농축액으로 맥주다운 풍미를 살리고 강한 탄산을 더해 청량감을 높였다.

알코올을 일절 함유하지 않아 음주를 하지 않는 소비자는 물론 운전으로 인해 알코올 섭취를 피해야 하는 상황에서도 부담 없이 즐길 수 있다. 기존 맥주나 비알코올 제품이 갖고 있는 음용 상황의 제약을 크게 낮췄기 때문이다.

하이트진로 관계자는 “유흥·외식채널에서 테라 제로에 보내주신 성원에 힘입어 앞으로도 자연스럽게 무알코올 병 제품을 선택할 수 있도록 고객 접점을 넓혀 나가겠다”고 말했다.