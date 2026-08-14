돈 되는 AI·반도체 계열사 늘리는 대기업들

석 달간 계열사 75개 편입·79개 제외

국내 대기업들이 인공지능(AI)과 반도체 등 신산업 경쟁력을 강화하기 위해 관련 기업을 인수하거나 자회사를 설립하는 등 계열 편입을 활발히 추진하고 있는 것으로 나타났다. 반면 비주력 사업은 정리하며 ‘선택과 집중’에 나섰다.

공정거래위원회는 14일 이 같은 내용을 담은 대규모기업집단 소속회사 변동 현황을 발표했다.

현황을 보면, 102개 대규모 기업집단에 속한 계열사는 총 3534개로, 3개월 전보다 4개사가 감소했다. 대규모 기업집단은 자산 5조 원 이상인 공시대상기업집단을 의미한다.

지난 5월1일부터 지난 3일까지 대규모기업집단에서 제외된 계열사는 79개였다. 흡수·합병, 지분 매각, 청산 종결, 임원 사임 등이 주요 제외 사유였다. 같은 기간 자회사 설립이나 지분 취득 등을 통해 새롭게 계열사로 편입된 기업은 75개였다.

신규 편입 회사가 많은 집단은 효성(11개), 지에스(9개), 대명화학(7개) 순으로 나타났다. 계열 제외 회사가 많은 집단은 DB(13개), 효성(8개), 에스케이(7개) 순이다.

특히 AI, 반도체, 차세대 배터리 핵심 소재인 실리콘 음극재 등 고부가가치 신산업 분야에서 지분 취득이나 회사 설립을 통한 계열 편입이 두드러졌다.

삼성은 AI 데이터센터 사업을 추진하기 위해 데이터 관리 기업인 한국에이아이컴퓨팅센터와 냉각기 제조기업 플랙트그룹코리아를 계열사로 편입했다. 한국에이아이컴퓨팅센터는 국가 AI 컴퓨팅센터 구축을 비롯해 데이터센터 전력·서버 인프라 관리, 초고성능 그래픽처리장치(GPU)와 AI 반도체 연산 자원 공급 등을 담당하는 민관 합작법인이다.

GS는 GS AI인프라 등 4개사를, OCI는 SGC 데이터파워와 SGC AI인프라를 각각 계열사로 편입했다. 반도체 검사 부품 제조기업 윌테크놀러지는 한솔 계열에, 실리콘 음극재 제조기업 HS 효성에너지솔루션코리아는 효성 계열에 각각 편입됐다.

반면 대기업들은 비주력 사업을 정리하며 사업 포트폴리오 재편에도 속도를 냈다. SK에서는 부동산 개발사 SK D&D와 애플리케이션 마켓 원스토어 등 5개사가 계열에서 제외됐다. CJ는 동물용 사료 제조기업 CJ 피드앤케어와 양돈업체 돈돈팜 등 2개사를 계열에서 제외했다. 반도체·디스플레이 소재·부품·장비 제조를 주력으로 하는 원익은 미디어 관련 기업인 플래디, 스튜디오아이, 피디룸 등 3개사를 계열에서 제외했다.

친족이나 소속회사 임원의 독립경영을 인정받아 계열에서 제외된 사례도 있었다. 올해 대규모기업집단으로 신규 지정된 라인에서는 신도, 지투지 등 4개사가 친족독립경영을 인정받아 계열회사에서 제외됐다. 웅진 계열의 플라스틱 제품 제조기업 에코테크와 쓰리에이미디어 역시 친족독립경영을 인정받았다. 건진건설은 임원 독립경영이 인정돼 계열회사에서 제외됐다.

1996년 LG에서 분리된 희성은 희성지주, 상농기업, 희성개발 등 계열사를 청산했다.