‘9개월째’ 바다에 떠 있는 미국 링컨함 대신 새 항모 파견···“태평양 군사 공백 우려”

함선 내 한계 상황에 여야 의원 방문 계획도

미군이 중동에 장기 배치 중인 핵추진 항공모함 에이브러햄 링컨함을 조지 워싱턴함으로 교체할 계획인 것으로 알려졌다. 최근 링컨함의 심각한 생활 환경 문제가 대두되면서 미 의회를 중심으로 우려의 목소리가 커지고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 13일(현지시간) 미군이 중동 정기 배치 작전의 일환으로 이 같이 항모 대체 준비를 하고 있다고 미 당국자들을 인용해 보도했다. 지난해 11월 출항한 링컨함은 미·이란 전쟁을 앞둔 지난 1월 중동에 배치됐다. 링컨함은 미국의 ‘에픽 퓨리(장대한 분노) 작전’에 활용됐고, 이후 이란 항구 봉쇄 작전에도 참여했다.

최근 장기 파병으로 인해 승조원들의 생활 여건이 열악한 수준이라는 우려가 미국 의회를 중심으로 제기됐다. 리처드 블루멘털 상원의원(민주·코네티컷)은 지난 12일 피트 헤그세스 국방장관과 헝 카오 해군장관 대행에게 보낸 서한에서 링컨함이 200일 동안 항구에 기항하지 않아 최장기간 해상 체류 기록을 세웠다고 밝혔다. 블루멘털 의원은 “기본 생필품 부족, 수질 오염, 배관 문제, 정신 건강 악화, 갑판 안전 문제, 우편 시스템 마비 등 여러 문제가 이어지고 있다”고 했다.

수병들의 정신건강 문제를 둘러싼 보도도 잇따르고 있다. CNN은 지난 3일 링컨함에서 수병 1명이 바다로 뛰어드는 사고가 벌어졌다고 이날 보도했다. 미 당국자는 이달 초 링컨함에서 한 사람이 물에 빠졌지만 곧바로 구조됐다고 확인했다. 루벤 가예고 상원의원(민주·애리조나)은 초당적 상원의원 대표단이 링컨함을 방문해 함선 내 상황을 조사할 계획이라고 밝혔다.

헤그세스 장관은 이날 기자들과 만나 최근 제기된 링컨함 관련 우려가 “완전히 왜곡됐다”고 밝혔다. 그는 “모든 함정과 승무원, 함장에게 매 순간 우리가 제공할 수 있는 모든 것을 제공하도록 최선을 다하고 있다”며 미국은 작전 지역에 함선을 교체 배치함으로써 이란에 대한 봉쇄를 유지할 수 있다고 말했다. 한 관계자는 링컨함의 중동 철수는 이번 논란이 나오기 전에 이미 계획된 것이라고 WSJ에 전했다.

워싱턴함이 중동으로 이동하게 되면 태평양 지역에 대한 군사 공백이 생길 수 있단 지적도 나온다. 일본에 전진 배치돼 중국의 역내 영향력 확대를 견제해온 워싱턴함은 최근 남중국해에서 작전을 수행한 뒤 베트남에 정박했다.

미 해군 고위 간부를 지낸 브라이언 클라크 허드슨연구소 선임연구원은 “평소라면 워싱턴함은 순찰 임무를 수행하며 필리핀이나 일본 등에 대한 우리의 결의와 지지를 보여줬을 것”이라며 “(이번 결정으로) 이러한 전략적 기회를 모두 포기하게 될 것”이라고 말했다. 이와 함께 항모의 순환 배치가 미 해군의 국제적 위기 대응 능력과 장기 작전 지속 능력을 약화시킬 수 있다는 경계의 목소리도 나오고 있다.