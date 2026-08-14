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“동료라 하기도 부끄러워”···민주당, ‘5·18 토론회 강행’ 이진숙 제명 촉구 결의안 제출

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본문 요약

더불어민주당이 14일 이진숙 국민의힘 의원 제명 촉구 결의안을 국회 사무처에 제출했다.

이주희 민주당 원내대변인은 이날 결의안을 제출한 뒤 기자들과 만나 "대한민국 국회에 치욕스러운 날로 기록될 행위를 이 의원이 자행했다"며 "5·18 정신을 폄훼하는 인사들을 모아서 역사적으로 확정된 행위도 폄훼하는 것을 서슴지 않았다"고 말했다.

이 원내대변인은 "동료라고 하기 부끄럽고 국회의원으로서 자격 없다고 말씀을 드린다"며 "이 의원은 당장 국회의원직에서 물러나야 한다"고 말했다.

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“동료라 하기도 부끄러워”···민주당, ‘5·18 토론회 강행’ 이진숙 제명 촉구 결의안 제출

입력 2026.08.14 15:19

수정 2026.08.14 15:43

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  • 김한솔 기자

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“대한민국 국회에 치욕스러운 날로 기록될 것”

“국회의원 자격 없어, 당장 직에서 물러나라”

박균택 더불어민주당 의원(왼쪽)과 이주희 원내대변인이 14일 국회 의안과에 ‘이진숙 국회의원 제명 촉구 결의안’을 제출하고 있다. 연합뉴스

박균택 더불어민주당 의원(왼쪽)과 이주희 원내대변인이 14일 국회 의안과에 ‘이진숙 국회의원 제명 촉구 결의안’을 제출하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 14일 이진숙 국민의힘 의원 제명 촉구 결의안을 국회 사무처에 제출했다. 이 의원은 전날 5·18 광주민주화운동을 폄훼해온 보수 단체와 함께 5·18 재조명 토론회를 개최해 민주당은 물론 국민의힘으로부터도 부적절하다는 비판을 받고 있다.

이주희 민주당 원내대변인은 이날 결의안을 제출한 뒤 기자들과 만나 “대한민국 국회에 치욕스러운 날로 기록될 행위를 이 의원이 자행했다”며 “5·18 정신을 폄훼하는 인사들을 모아서 역사적으로 확정된 행위도 폄훼하는 것을 서슴지 않았다”고 말했다.

이 원내대변인은 “동료라고 하기 부끄럽고 국회의원으로서 자격 없다고 말씀을 드린다”며 “이 의원은 당장 국회의원직에서 물러나야 한다”고 말했다.

박균택 민주당 의원은 “(이 의원은) 소속 정당에서도 (토론회를) 반대했는데 강행했다”며 “정상적, 합리적 방식으로는 개조가 불가한 함량 미달의 정치인이어서 제명 절차를 촉구할 수밖에 없다”고 말했다. 박 의원은 “이번 사건을 계기로 국회 윤리특별위원회를 빨리 구성해야 한다”고도 말했다.

국회의원 제명은 본회의에서 재적의원 3분의2 이상이 찬성하면 가결된다. 국회에서 제명 처분이 가결되면 해당 의원은 의원직을 상실한다.

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