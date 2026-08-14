한국 프로야구 유일 ‘4할 타자’ 백인천 전 감독, 뇌경색으로 위독

병원서 “숨이 멎었다” 말에 한 때 장례 준비 4번이나 쓰러졌지만 불굴의 투지로 일어나 MBC청룡 감독선수로 세운 0.412 타율 ‘전설’

프로야구 유일한 4할 타자인 백인천 전 감독이 뇌경색 증세 악화로 현재 위독한 상태다.

14일 한국야구위원회(KBO)와 백 전 감독의 지인에 따르면 백 전 감독은 이날 오전 6시께 심정지 상태로 구급차를 타고 거주지 인근 병원으로 옮겨졌다.

병원에서 “숨이 멎었다”는 말을 들은 지인과 응급 요원들은 장례 절차 등을 준비하고자 원래 백 전 감독이 정기 검진을 받던 천안 단국대병원으로 다시 이동했다.

다행히 백 감독은 멈췄던 맥박이 미세하게 살아나 오후 1시 20분 현재 백 전 감독은 산소 호흡기를 착용하고 응급실에 머물고 있다.

밴 전 감독은 4번이나 뇌경색으로 쓰러졌지만 불굴의 투지로 일어나 병마와 싸워왔다. 백 전 감독은 전날에도 비교적 좋은 컨디션에서 병원 정기 검진도 받은 것으로 알려졌다.

현재 백 전 감독의 가족과 지인 등이 한국야구위원회(KBO) 관계자와 함께 백 전 감독의 상태를 주시 중이며, 곧 의료진과 면담할 예정이다. 가족은 연명 치료를 원하지 않는 것으로 알려졌다.

올해 만 83세인 백 전 감독은 한국과 일본프로야구에서 선수로 23년을 뛰었으며 MBC 청룡, LG 트윈스, 삼성 라이온즈, 롯데 자이언츠에서 감독으로 팀을 지휘했다.

프로야구 원년인 1982년 MBC 청룡의 감독 겸 선수로 그해 타율 0.412를 기록해 우리 프로야구사에 유일한 4할 타자로 남았다.