‘전력 슈퍼사이클’ 탄 LS, 상반기 영업익 1조 돌파…역대 최대 경신

AI 데이터센터 증설·전력망 교체 수요에 호실적 美공장 증설·이차전지 투자로 순차입금 비율 상승

LS그룹 지주회사인 ㈜LS가 인공지능(AI) 열풍과 글로벌 전력망 교체 수요 확대에 힘입어 올해 상반기만에 지난해 연간 영업이익을 뛰어넘는 사상 최대 실적을 달성했다.

㈜LS는 올해 2분기 연결기준 매출 11조236억원, 영업이익 5956억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 지난해 같은 기간에 비해 매출은 40%, 영업이익은 153% 늘어 분기 기준 역대 최대치를 경신했다.

상반기 누적 기준 실적도 가파른 성장세를 나타냈다. 상반기 누적 매출은 20조5280억원, 영업이익은 1조717억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간에 비해 각각 39%, 98.4% 늘어난 수치다. 특히 상반기 영업이익은 지난해 연간 전체 영업이익인 1조526억원을 6개월 만에 191억원 넘어섰다.

이번 호실적은 글로벌 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 증설과 북미·유럽 중심의 노후 전력망 교체 프로젝트가 본격화된 영향으로 분석된다. 원자재인 전기동 생산부터 송·변·배전에 이르는 전력 인프라 전 과정을 아우르는 사업 구조가 실적을 견인했다. LS전선과 LS일렉트릭 등 그룹 주요 계열사의 수주잔고는 상반기 말 기준 19조5554억원에 달한다.

계열사별로는 LS전선이 초고압 해저케이블과 미국 AI 데이터센터용 버스덕트 수주 확대로 상반기 매출 4조5232억원, 영업이익 2384억원을 거뒀다. LS일렉트릭은 AI 데이터센터 전력설비와 초고압 변압기 수익성 개선으로 매출 2조9535억원, 영업이익 3051억원을 기록했다. LS MnM은 전기동 프리미엄 강세와 귀금속 가격 상승으로 영업이익이 전년 동기 대비 427% 급증한 3653억원을 기록했고, 북미 특수권선 수요가 늘어난 LS아이앤디는 영업이익 1166억원을 올렸다.

LS는 성장세를 이어가기 위해 미국 버지니아 해저케이블 공장과 텍사스·유타 전력설비 공장 증설을 추진 중이다. 이차전지용 황산니켈과 전구체, 희토류 등 미래 소재 밸류체인 구축에도 투자를 집중하고 있다.

다만 대규모 시설투자가 이어지면서 부채 부담이 늘어난 점은 관리해야 할 대목으로 꼽힌다. 2분기 기준 순차입금비율(Net Debt/EBITDA)은 3.9배, 이자보상배율은 4.9배를 기록했다. 전력망 호황 국면에서 벌어들인 이익을 바탕으로 공격적인 투자를 단행하는 만큼, 향후 글로벌 경기 변동이나 신사업 시장 안착 여부에 따른 재무 리스크 관리가 필요하다는 지적이 나온다.

LS 관계자는 “전력 슈퍼사이클을 맞아 전력 인프라 분야 글로벌 수요 확대에 따른 주요 계열사들의 호실적에 안주하지 않고, 이러한 때일수록 주력 및 신사업 분야에서 국내외에 재투자함으로써 그룹의 지속 성장 기반을 마련할 것”이라며 “안정적 리스크 관리와 내실 경영을 통해 어떠한 시장 변동성에도 대응할 수 있는 재무 건전성을 동시에 확보할 것”이라고 말했다.