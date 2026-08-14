윤석열 ‘도어스테핑 중단’ 가림막 철거한 국방부 청사…안규백, 첫 출근길에 “국방개혁 박차”

안규백 국방부 장관은 14일 서울 용산구 국방부 옛 청사로 처음 출근하며 “만감이 교차한다”며 “이제 국방개혁에 더욱 박차를 가할 일만 남았다”고 말했다.

안 장관은 이날 출근길에 기자들과 만나 “도로 하나를 사이에 두고 4년 만에 국방부 청사로 다시 복귀한 마음이 남다르다”며 이같이 밝혔다.

안 장관은 “제가 2023년 국정감사 당시 군인들에게 3년만 기다려 달라, 여러분께 (청사를) 돌려 드리겠다고 말한 기억이 나는데 약속을 지켰다”라며 “새로운 청사에서 55만 국방 가족들이 일치단결해 더욱 국방개혁에 박차를 가할 일만 남았다”고 했다.

안 장관은 또 “12·3 내란과 같은 비극이 일어나지 않도록 민주시민으로서의 마음을 다지는 계기가 돼야 할 것”이라고 말했다.

국방부는 윤석열 전 대통령이 추진한 ‘용산 대통령실 이전’에 따라 2022년 5월 대통령실에 청사를 내주고 영내 길 건너편의 합동참모본부 건물로 이전했다. 이후 이재명 대통령이 지난해 12월 청와대로 집무실을 옮기면서 국방부는 약 4년 만에 옛 청사로 돌아왔다.

윤석열 정부 대통령실이 청사 1층 로비에 “보안상 필요”를 이유로 들며 설치했던 ‘가림막’은 철거됐다. 윤석열 전 대통령은 대선 과정에서 ‘매일 도어스테핑’을 약속했지만, 대통령실은 2022년 11월 윤 전 대통령의 출근 모습이 취재진에 보이지 않도록 1층 로비에 가벽을 설치했다.

이후 대통령실은 도어스테핑을 중단한다고 밝혔다. 앞선 도어스테핑에서 대통령 전용기 탑승 불허 조치에 관해 질문한 MBC 출입기자와 대통령실 비서관이 언쟁을 벌인 게 배경이라는 해석이 나왔다. 해당 가림막은 이재명 대통령이 용산 대통령실에서 근무한 기간에도 유지됐다가 국방부 청사 재이전 과정에서 철거된 것으로 알려졌다.

안 장관은 이날 오후 기자실을 찾아 “더 많은 소통을 하겠다”고 말하기도 했다. 안 장관은 향후 과제와 관련해 “약 10여 가지 국방 개혁을 추진하고 있는데 하나를 꼽으라면 자주국방을 향한 전작권 회수”라며 “금년에 ‘X연도(전환 목표 연도)’를 정해서 이후에 전작권을 회수해야 한다는 게 기본적인 방침이고 그 생각에 변화가 없다”고 말했다.

안 장관은 통합국군사관학교 창설을 두고 육·해·공사 총동창회와 충돌하고 있는데 대해선 “전쟁 상황에서도 적과 소통하고 대화하는 데 같은 국방 구성원끼리 대화를 해야 한다”며 “여러 생각이 정반합을 이루며 가야 하지 않나 생각한다”고 했다.

안 장관은 육·해·공사 총동창회 측이 ‘현행 체제 유지도 대안으로 검토할 수 있다’라는 취지의 답변을 들었다고 주장한 데 “제가 사관학교를 통합하면서 현 체제를 유지한다는 말을 할 수 있겠느냐”라며 “기본적으로 어렵다고 생각한다”고 말했다.