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이진숙 “김정은 서울 방문 환영 모임보다 5·18 학술토론회를 더 비판”

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본문 요약

이진숙 국민의힘 의원이 14일 전날 자신이 주최한 5·18 광주민주화운동 재조명 토론회가 5·18 광주민주화운동을 폄훼했다는 논란이 인 것과 관련해 "더 이상의 토론이 필요 없다는 말은 5·18을 성역으로 인정하라고 강요하는 것"이라 주장했다.

이 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "5·18은 대한민국의 현대사이고 직접 현장에서 경험한 목격자들이 생존해있어 자료가 많이 남아있기 때문에 5·18에 관한 연구가 더 활발하게 이루어져야 한다고 생각한다"며 이같이 말했다.

이 의원은 여권에서 이번 토론회를 두고 이 의원의 의원직 사퇴를 요구한 것에 대해서는 "헌법 전문에 싣겠다는 5·18을 두고 토론회를 열지 말라는 것인가, 아니면 5·18은 민주당의 전유물이니 민주당 외에는 건드리지 말라는 것인가"라며 "몇 년 전 김정은의 서울방문을 환영하는 모임이 서울 한복판 광화문에서 열렸을 때 어제 5·18 학술토론회만큼의 비판을 받았나하는 생각을 했다"고 말했다.

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이진숙 “김정은 서울 방문 환영 모임보다 5·18 학술토론회를 더 비판”

입력 2026.08.14 15:51

수정 2026.08.14 16:09

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  • 이예슬 기자

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이진숙 국민의힘 의원이 14일 국회 소통관에서 5·18 민주화운동 관련 긴급 기자회견을 마친 뒤 취재진 질의를 받지 않고 이석하고 있다. 연합뉴스

이진숙 국민의힘 의원이 14일 국회 소통관에서 5·18 민주화운동 관련 긴급 기자회견을 마친 뒤 취재진 질의를 받지 않고 이석하고 있다. 연합뉴스

이진숙 국민의힘 의원이 14일 전날 자신이 주최한 5·18 광주민주화운동 재조명 토론회가 5·18 광주민주화운동을 폄훼했다는 논란이 인 것과 관련해 “더 이상의 토론이 필요 없다는 말은 5·18을 성역으로 인정하라고 강요하는 것”이라 주장했다.

이 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “5·18은 대한민국의 현대사이고 직접 현장에서 경험한 목격자들이 생존해있어 자료가 많이 남아있기 때문에 5·18에 관한 연구가 더 활발하게 이루어져야 한다고 생각한다”며 이같이 말했다.

이 의원은 여권에서 이번 토론회를 두고 이 의원의 의원직 사퇴를 요구한 것에 대해서는 “헌법 전문에 싣겠다는 5·18을 두고 토론회를 열지 말라는 것인가, 아니면 5·18은 민주당의 전유물이니 민주당 외에는 건드리지 말라는 것인가”라며 “몇 년 전 김정은의 서울방문을 환영하는 모임이 서울 한복판 광화문에서 열렸을 때 어제 5·18 학술토론회만큼의 비판을 받았나하는 생각을 했다”고 말했다.

이 의원은 “단순한 숫자로 서열을 매길 수는 없지만 국가의 존립과 국민의 희생이라는 측면에서 6·25 전쟁이 가지는 역사적 무게는 그 무엇보다 비교하기 어려운데도 왜 특정 사건만 특정 사건만 헌법 전문에 수록해야 하나”라며 “국민 세금이 투입되는 5.18 유공자 제도도 투명하게 공개돼야 한다”고 말했다.

전날 이 의원의 주최로 국회에서 열린 ‘자유민주 관점 5·18 학술 포럼’에서는 5·18 광주민주화운동을 폄훼하는 발언들이 이어졌다. 발제를 맡은 이영훈 새역사국민운동 공동대표는 5·18 광주민주화운동을 “1980년 5월 광주에서 있었던 열흘간의 소요 사태”라고 지칭했다. 주동식 전 국민의힘 광주서구갑 당협위원장은 발제에서 “5·18 문제를 어떻게 해결해야 하느냐. 저는 두 가지가 필요하다고 생각한다. 대외적으로 고립시키고 내부적으로는 분열을 시켜야 한다”고 말했다.

이 의원은 기자회견 직후 취재진이 ‘전두환 내란 목적 살인죄 유죄가 확정됐는데 어떤 토론이 필요하다고 생각하냐’, ‘어떤 부분이 재조명되어야 하냐’ 등을 묻자 “제가 이야기할 부분은 다했다. 제 생각은 중요하지 않고 토론자들의 생각이 중요하다”며 답변을 피했다.

이진숙 주최 ‘5·18 재조명’ 국회 토론회서 “광주 고립·분열시켜야”“대한민국 정통 주인은 이승만·박정희·전두환”

이진숙 국민의힘 의원이 13일 국회에서 5·18 광주민주화운동을 폄훼해 온 보수단체와 5·18 광주민주화운동을 재조명하는 토론회를 개최했다. 이 의원이 “5·18이 특정 진영의 소유물이 되어서는 안 된다”고 밝히자

https://n.news.naver.com/article/032/0003464105?type=journalists

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