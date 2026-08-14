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김윤덕 국토장관 “2차 공공기관 이전, 서울 잔류 기관 ‘0’에 도전하라고 대통령 지시”

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본문 요약

김윤덕 국토교통부 장관이 14일 '2차 공공기관 이전'과 관련해 "특별한 사정이 없는 한 서울에 남는 건 제로가 되도록 도전하라는 게 이재명 대통령 지시"라며 "공공기관, 행정기관 다 이전 대상"이라고 밝혔다.

김 장관은 이날 취임 1주년을 맞아 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 2차 공공기관 이전에 행정기관도 포함되느냐는 취재진 질문에 "가능한 모든 기관이 다 내려가는 것이 원칙이고, 잔류를 최소화·제도화할 것"이라며 이같이 말했다.

김 장관은 2차 공공기관 이전 방식이 '집적'인지 '분산'인지를 묻는 질문에 대해서는 "특별한 예외를 제외하고는 혁신도시 이전이 원칙"이라며 "나눠주는 방식으로는 절대 하지 않을 것이고, 집적과 집중 방식으로 진행한다"고 말했다.

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김윤덕 국토장관 “2차 공공기관 이전, 서울 잔류 기관 ‘0’에 도전하라고 대통령 지시”

입력 2026.08.14 16:00

수정 2026.08.14 17:34

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  • 유설희 기자

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김윤덕 국토교통부 장관이 14일 정부세종청사에서 취임 1주년을 맞아 기자간담회를 열고 발언하고 있다. 국토부 제공

김윤덕 국토교통부 장관이 14일 정부세종청사에서 취임 1주년을 맞아 기자간담회를 열고 발언하고 있다. 국토부 제공

김윤덕 국토교통부 장관이 14일 ‘2차 공공기관 이전’과 관련해 “특별한 사정이 없는 한 서울에 남는 건 제로(0)가 되도록 도전하라는 게 이재명 대통령 지시”라며 “공공기관, 행정기관 다 이전 대상”이라고 밝혔다. 금융위원회, 외교부 같은 중앙행정기관도 2차 공공기관 이전 대상에 포함된다는 취지다.

김 장관은 이날 취임 1주년을 맞아 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 2차 공공기관 이전에 행정기관도 포함되느냐는 취재진 질문에 “가능한 모든 기관이 다 내려가는 것이 원칙이고, 잔류를 최소화·제도화할 것”이라며 이같이 말했다.

김 장관은 2차 공공기관 이전 방식이 ‘집적’인지 ‘분산’인지를 묻는 질문에 대해서는 “특별한 예외를 제외하고는 혁신도시 이전이 원칙”이라며 “나눠주는 방식으로는 절대 하지 않을 것이고, 집적과 집중 방식으로 진행한다”고 말했다.

그는 “대통령이 갑자기 인심 쓰듯이 떡 하나 나눠주듯이는 절대 안 한다”며 “공공기관 이전을 통해서 부대 효과가 날 수 있는지, 더 많은 성과를 낼 수 있는지 그 원칙에 따라서 균형감 있게 진행하겠다”고 강조했다.

그는 2차 공공기관 이전 발표 시점에 대해서는 “아직 정해지진 않았다”며 “공청회도 해야 하고, 행정 절차도 필요하고, 또 노조들과도 좀 접촉도 하고 좀 그럴 필요가 있다”고 말했다.

김윤덕 국토교통부 장관이 14일 정부세종청사에서 취임 1주년을 맞아 기자간담회를 열고 발언하고 있다. 국토부 제공

김윤덕 국토교통부 장관이 14일 정부세종청사에서 취임 1주년을 맞아 기자간담회를 열고 발언하고 있다. 국토부 제공

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