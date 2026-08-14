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박찬대 인천시장이 대한민국 시도지사협의회장으로 선출됐다.

인천시는 14일 서울에서 열린 제61차 대한민국시도지사협의회 총회에서 박 시장이 제19대 회장으로 선출됐다고 밝혔다.

박 시장은 이날 총회에 참석한 15개 시·도지사들의 전원 동의로 추대됐다.

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박찬대 인천시장 시도지사협의회장에 선출···국무회의 배석

입력 2026.08.14 16:00

수정 2026.08.14 16:02

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  • 박준철 기자

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14일 제61차 대한민국시도지사협의회 총회에서 박찬대 인천시장(맨 왼쪽 뒤)이 시도지사협의회 회장으로 선출된 후 시도지사들과 기념촬영을 하고 있다. 인천시 제공

14일 제61차 대한민국시도지사협의회 총회에서 박찬대 인천시장(맨 왼쪽 뒤)이 시도지사협의회 회장으로 선출된 후 시도지사들과 기념촬영을 하고 있다. 인천시 제공

박찬대 인천시장이 대한민국 시도지사협의회장으로 선출됐다.

인천시는 14일 서울에서 열린 제61차 대한민국시도지사협의회 총회에서 박 시장이 제19대 회장으로 선출됐다고 밝혔다. 박 시장은 이날 총회에 참석한 15개 시·도지사들의 전원 동의로 추대됐다.

시도지사협의장의 임기는 이날부터 1년이다.

박 신임 회장 당선 소감에서 “지방시대의 완성은 단순한 권한 이양을 넘어 지방이 스스로 성장 동력을 만들고 안정적인 재정이 뒷받침될 때 완성된다”며 “전국 16개 시·도의 고유한 경쟁력을 바탕으로 강력한 원팀 협력 체계를 구축하겠다”고 밝혔다.

이어 “협의회장에게 주어지는 국무회의 배석 권한을 적극적으로 활용하고 국회와 지속해서 소통해 지방정부가 대한민국 미래 성장의 당당한 주역으로 자리매김할 수 있도록 소임을 다하겠다”고 덧붙였다.

대한민국시도지사협의회는 전국 16개 광역지방자치단체 간 협력 증진과 지방분권 확대를 위해 1999년 설립된 법적 협의체이다. 중앙정부 및 국회와의 협력을 통해 주요 지방자치 정책을 이끌어가는 중앙-지방 소통의 핵심 기구이다.

특히 국무회의 규정 개정으로 시도지사협의회장도 국무회의에 배석할 수 있다.

박찬대 인천시장. 인천시 제공

박찬대 인천시장. 인천시 제공

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