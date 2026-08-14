영국 남부에서 열차 탈선 사고로 20명 중경상···‘극한 폭염’ 원인 가능성

영국 남부 지역에서 13일(현지시간) 열차 탈선 사고가 발생해 20명이 부상했다. 전문가들은 전례 없는 극한 더위가 이번 사고의 원인일 가능성을 제기했다.

영국 교통경찰(BTP)은 이날 오후 성명을 통해 “경찰은 오후 3시44분쯤 이스트서식스주 루이스 인근에서 발생한 열차 탈선 사고에 대한 대응을 이어가고 있다”며 “열차의 객차 3칸이 탈선해 옆으로 넘어지는 사고가 발생해 대형 사고를 선포했다”고 밝혔다. 사고지점은 런던에서 남쪽으로 약 72㎞ 떨어져 있다.

사고 직후 중상자 2명, 경상자 9명으로 알려졌으나 이후 경상자가 18명으로 늘면서 전체 부상자는 20명으로 파악됐다. 열차에 타고 있던 승객 약 150명은 모두 구조된 상태다.

이 열차에 탔던 롭 브래들리는 BBC에 “열차가 심하게 흔들렸고 우리 칸이 수직으로 솟구쳐 올랐다”며 “이후 비상 브레이크가 작동했고 열차와 모든 것이 앞으로 쏠렸다”고 당시 상황을 전했다. 야나 루트비히(56)는 영국 PA통신에 “쾅 하는 소리가 났고 순식간에 뒤집혔다”며 “오랜 시간처럼 느껴졌지만 실제로 넘어지는 데까지 10초 정도 걸렸을 것”이라고 말했다. 구조를 기다리는 승객들은 더위로 찌는 열차 안에 한 시간 넘게 갇혀 화장실이나 물을 이용할 수 없었다고 전했다.

이번 사고를 두고 전문가들은 폭염에 의한 탈선 가능성을 제기하고 있다. 윌리엄 파우리 사우샘프턴 대학교 교수는 영국 일간 텔레그래프에 “온도가 상승하면 연속으로 용접 처리돼 있는 레일이 팽창하려고 한다”며 “이때 팽창하지 못하면 레일이 휘어질 수 있다”고 설명했다. 그러면서 “고온으로 인해 땅이 건조해지면서 지반의 안정성이 떨어지고 선로가 변형될 수 있다”고 말했다.

철도 전문지 ‘레일’의 전 편집장 나이젤 해리스는 “열차가 탈선할 때 원인은 열차 자체, 선로, 선로 아래 지면 중 하나이거나 이 셋 모두에 문제가 있는 것”이라며 “분명한 사실은 현재 우리가 극심한 기상 변화를 겪고 있다는 점이며 조사관들도 그로 인한 영향을 살펴볼 것”이라고 말했다.

현재 철도사고조사위원회(RAIB)는 BTP와 함께 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 위원회는 “증거를 수집하기 위해 탈선 현장에 조사팀을 파견했다”고 밝혔다.

영국 철도 시설 관리 기관인 네트워크 레일은 폭염 기간 피해 우려가 큰 지역을 중심으로 철도 서행 조치를 시행하고 있다. 사고 전날에도 네트워크 레일은 이번 사고 구간에 대한 안전 점검을 진행했다. 현지 철도 운영사들도 폭염에 따른 운행 차질을 고려해 운행 횟수를 줄였다.

이날 런던 일부 지역의 기온이 38.1도까지 올라 올해 영국에서 가장 더운 날로 기록됐다. 영국에서 여름철 기온이 36도를 넘어선 날은 올해만 총 4차례로, 역대 최다 기록이다.