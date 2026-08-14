코스피 이번 주 내내 올라…반도체 ‘고점론’ 한풀 꺾였다

이번 주 코스피가 닷새 연속 올랐다. 14일엔 장중 한때 코스피 지수가 7000을 넘었다. 지난달 주가를 끌어내렸던 반도체 업황 고점 우려가 조금씩 걷히는 분위기다.

이날 코스피는 전 거래일보다 164.60포인트(2.42%) 오른 6977.94에 마감했다. 지수는 6995.67에 출발해 장 초반 7010.86까지 오르며 15거래일 만에 7000선을 터치했지만, 이후 차익 실현 매물이 나오며 상승 폭을 줄였다.

코스피는 이번 주 들어 하루도 빠짐없이 올랐다. 월요일인 지난 10일 6299.66으로 상승 출발한 지수는 11일 6345.53, 12일 6579.04, 13일 6813.34를 거쳐 이날 6977.94까지 뛰었다. 주간 상승률은 10.7%에 달한다.

수급은 외국인이 이끌었다. 이날 코스피에서 외국인은 3조482억원을 순매수했다. 지난 12일 453억, 13일 2조8429억, 14일 2조1094억원어치를 순매수한데 이어 나흘 연속으로 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주를 사들였다. 두 종목은 이번 주 각각 16.3%, 14% 뛰었다.

반면 개인들은 나흘 연속 매도 우위를 보였다.

최근 미국 인공지능(AI) 인프라 기업들의 실적이 잇달아 양호하게 나오면서 이른바 ‘AI 메모리 피크아웃(정점 후 하락)’ 우려가 옅어진 점이 지수 상승의 배경이 됐다.

나정환 NH투자증권 연구원은 “AI 전방 수요에 대한 우려가 완화됐다”며 “이는 메모리 반도체 실적의 지속성을 뒷받침하는 요인으로, 실적 신뢰도를 높이는 근거로 작용한다”고 분석했다.

아울러 지난 12일(현지시간) 미국 7월 소비자물가지수(CPI)에 이어 13일 나온 생산자물가지수(PPI)도 시장 예상치를 밑돌면서 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 추가 금리 인상 가능성이 낮아졌다. 이는 해외 투자자들의 위험 선호 심리를 자극해 국내 증시에 호재로 작용했다.

해외 투자은행들의 시각도 우호적이다. 맥쿼리는 코스피 연말 목표치로 8000을, 골드만삭스는 1만2000을 각각 제시하고 있다.

다만 이번 반등이 추세적 상승으로 자리 잡으려면 실제 반도체 수요·실적이 이어지는지, 외국인 매수세가 지속되는지를 더 지켜봐야 한다는 신중론도 나온다. 오는 27일 예정된 엔비디아 실적 발표가 이를 가늠할 잣대로 꼽힌다.

금리도 변수다. 이달 말 예정된 연준의 잭슨홀 미팅이 향후 증시 향방을 가를 것으로 보인다. 김재승 현대차증권 연구원은 “악화된 고용과 완화된 물가 상승 압력에서 (연준의) 통화정책 불확실성이 감소하면서 미국채 금리가 하향 안정화된다면 국내 증시의 외국인 자금 유입과 지수 반등이 가속화될 수 있다”고 분석했다.