논산훈련소 입소한 천하람 “국군 장병 노고 대단···병력자원 감소 위기감도”

논산 육군훈련소에 입소해 사흘간의 신병 교육을 마친 천하람 개혁신당 원내대표가 14일 “저야 잠깐이고 나라를 지키는 우리 국군 장병의 노고가 정말 대단하다”고 했다.

천 원내대표는 이날 페이스북에서 “훈련도 힘들었지만 이 더위에 군복 입고 단체 생활을 하는 것 자체가 장난이 아니다. 모든 장병 여러분이 존경스럽다”며 이같이 적었다.

앞서 천 원내대표는 지난 12일 충남 논산 육군 27신병교육연대에 입소했다. 22대 하반기 국회에서 국방위원회에 배치된 만큼 현재 군인들의 군 생활을 직접 경험해보겠다는 취지다. 현역 국회의원이 훈련병 신분으로 신병 교육을 받는 것은 이번이 처음이다.

천 원내대표는 “여러 가지로 많이 놀랐는데, 요즘 훈련소에서는 스마트워치가 활용되고 있는 것 혹시 아셨나”라며 “아직 스마트워치 도입이 안 된 교육연대도 일부 있는데 곧 도입 예정이다. 예산이 무사히 나오는지 저도 챙기겠다”고 했다.

그는 “훈련소 식당도 취사병이 아닌 전문 업체가 위탁 운영을 한다”며 “어떤 면에서는 우리 병력자원 감소가 이미 심각한 현실이라는 위기감도 느낄 수 있었다”고 했다.

천 원내대표는 “무엇보다 훈련소 현장에서 직접 확인한 요즘 20대 청년들의 모습은 감동 그 자체였다”며 “최근 20대를, 때로는 20대 남성을 폄하하거나 가르치려 드는 정치권의 언사들이 있었지만 20대 젊은 세대는 누구보다 착실하고 충실하게 맡겨진 역할을 잘 수행하고 있다는 것을 다시 느꼈다”고 했다.

그는 “어떤 경우에도 특정 세대를 싸잡아 비난하는 일은 정치적으로도, 사회문화적으로도 없어야 한다”며 “체력 떨어지는 아저씨 열심히 도와주고 야간 행군할 때 자유시간 같은 먹을 것 많이 나눠준 육군훈련소 27연대 3교육대 11중대 1소대 3분대 전우들 정말 고맙다”고 했다.