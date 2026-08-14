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본문 요약

광복절을 하루 앞둔 14일 오후 서울 서대문형무소역사관.

서울시는 안국역 일대를 3·1운동의 주요 역사적 거점으로 소개하며 시민들이 일상 속에서 독립운동의 발자취를 자연스럽게 둘러볼 수 있도록 관련 시설을 조성해 놓았다.

탑골공원은 1919년 3·1운동 당시 학생들과 시민들이 모여 독립선언서를 낭독하고 만세운동을 시작한 역사적 장소다.

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광복절에 우리 동네 한번 걸어볼까…서울 곳곳에 남은 독립운동의 흔적

입력 2026.08.14 16:52

  • 김은송 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
81주년 광복절을 하루 앞둔 14일 서울 서대문형무소역사관을 찾은 어린이들이 대형 태극기 앞에서 사진 찍고 있다. 정효진 기자

81주년 광복절을 하루 앞둔 14일 서울 서대문형무소역사관을 찾은 어린이들이 대형 태극기 앞에서 사진 찍고 있다. 정효진 기자

“잘 봐봐, 이분들이 있었기 때문에 지금 우리나라가 있을 수 있는 거야.”

광복절을 하루 앞둔 14일 오후 서울 서대문형무소역사관. 한 관람객이 전시관 벽면에 걸린 독립운동가들의 사진을 가리키며 아이에게 설명을 이어갔다.

이날 서대문형무소역사관에는 광복절의 의미를 되새기려는 시민들의 발길이 이어졌다. 연인이나 아이의 손을 잡고 나온 가족 단위 방문객들이 삼삼오오 모여 역사관 곳곳을 채웠다. 붉은 벽돌 건물 사이를 거니는 이들의 표정에는 숙연함과 호기심이 교차했다. 초등학생 아들과 함께 이곳을 찾은 이모씨(40)는 “마침 광복절을 맞아 아이에게 우리나라 역사를 직접 보여주고 공부시켜주고 싶어서 왔다”며 “생각보다 아이가 차분하게 설명을 잘 듣고 살펴봐서 의미 있는 시간인 것 같다”고 말했다.

서대문형무소역사관에는 유관순 열사를 비롯해 안창호·윤봉길·한용운·강우규 등 수많은 독립운동가들이 옥고를 치르고 순국한 역사가 서려 있다. 맞은편 독립문역 3번 출구 인근에는 수감된 독립운동가들을 뒷바라지했던 가족들의 삶을 기억하기 위한 ‘독립운동가 가족을 생각하는 작은 집’도 자리해 있다. 수감자와 가족들이 주고받은 편지와 당시의 기록 등이 전시돼 있다. 이곳은 2016년 무악동 재개발 당시 옥바라지 골목의 흔적을 보존해야 한다는 여론에 따라 조성됐다.

서울 서대문형무소역사관 전시관에 형무소에 수감되어 있던 독립운동가들의 사진이 전시돼 있다. 김은송 기자

서울 서대문형무소역사관 전시관에 형무소에 수감되어 있던 독립운동가들의 사진이 전시돼 있다. 김은송 기자

이처럼 서울 도심 곳곳에서 독립운동의 흔적을 쉽게 만날 수 있다. 평소 무심코 지나치던 골목과 공원, 학교와 건물의 자리에 100여 년 전 이 땅을 지키고자 했던 독립운동가들의 숨결이 남아 있다.

대표적인 곳이 종로구 일대다. 서울시는 안국역 일대를 3·1운동의 주요 역사적 거점으로 소개하며 시민들이 일상 속에서 독립운동의 발자취를 자연스럽게 둘러볼 수 있도록 관련 시설을 조성해 놓았다. 탑골공원은 1919년 3·1운동 당시 학생들과 시민들이 모여 독립선언서를 낭독하고 만세운동을 시작한 역사적 장소다.

인근에는 당시 독립운동의 주요 거점이었던 승동교회와 천도교 중앙대교당, 3·1독립선언서 2만1000장을 밤새 비밀리에 인쇄해낸 보성사 터 등이 있다.

서촌과 사직동 일대에서도 독립운동가의 흔적을 찾을 수 있다. 종로구 사직동에 있는 이회영기념관은 전 재산을 처분하고 만주로 건너가 신흥무관학교를 설립했던 우당 이회영 선생을 기리는 공간이다. 이곳에서는 우당 선생의 삶과 함께 조국 광복이라는 하나의 목표를 위해 뜻을 모았던 이들의 투쟁사도 함께 확인할 수 있다.

용산구 효창공원도 백범 김구 선생을 비롯해 이봉창·윤봉길·백정기 의사의 묘역이 조성돼 있어 추모의 발길이 이어지는 장소다.

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