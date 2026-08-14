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[단독]고소인에게 보낼 문자를 피고소인에게 보낸 경찰···“단순 실수”

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본문 요약

모욕 및 협박 혐의로 고소당한 현직 경찰간부가 하루 만에 피해자를 찾아가 사과해, 경찰이 고소인에 대한 내부 정보를 유출한 것이 아니냐는 의혹이 제기됐다.

이에 대해 경찰은 고소장을 접수한 형사가 고소인과 피고소인의 전화번호를 잘못 입력해 생긴 단순한 실수라고 해명했다.

A씨는 지난 7월 말 인천 연수경찰서에 경감 B씨를 모욕과 협박 혐의로 고소했다고 14일 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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[단독]고소인에게 보낼 문자를 피고소인에게 보낸 경찰···“단순 실수”

입력 2026.08.14 17:33

수정 2026.08.14 17:49

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  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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일러스트|AI IMAGE

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현직 경찰 간부가 모욕 및 협박 혐의로 고소당한 지 하루 만에 고소인을 찾아가 사과하면서 경찰이 고소인 정보를 동료 경찰에게 유출했다는 의혹이 제기되고 있다. 경찰은 고소장을 접수한 형사가 고소인과 피고소인의 전화번호를 잘못 입력해 생긴 단순한 실수라고 해명했다.

14일 경향신문 취재를 종합하면 A씨(64)는 지난 7월 말 인천 연수경찰서에 경감 B씨(57)를 모욕과 협박 혐의로 고소했다. A씨는 “연수체육관에서 배드민턴을 하던 중 다른 사람들이 많이 지켜보는 가운데 B씨가 갖은 욕설과 협박을 해 모멸감을 느꼈다”며 B씨를 고소했다.

그런데 고소장을 제출한 다음 날 오후 8시 30분쯤 B씨가 지인과 함께 A씨의 직장으로 찾아와 사과를 하고 돌아갔다. A씨는 다음 날 고소를 취하했다. A씨는 “고소장을 제출한 뒤 B씨의 전화번호를 차단했는데, 밤에 직장까지 찾아와 사과해서 취하해줬다”고 말했다.

고소는 취하했지만 A씨는 B씨가 어떻게 자신이 고소한 사실을 바로 다음 날 알게 됐는지 의문을 가졌다. A씨는 당시 연수경찰서 민원실에 고소장을 접수하려 했으나, 당시 접수받던 경찰 관계자가 협박죄는 사건을 빨리 진행시켜야 하니 형사팀으로 가라고 안내해 형사팀에 고소장을 제출했다.

A씨는 “고소장을 접수받은 경찰이 내 정보를 같은 경찰인 B씨에게 알려준 게 아닌가 싶다”고 말했다.

경향신문 취재가 들어가자 경찰은 “연수서 형사의 단순한 실수”라고 해명했다.

인천경찰청 관계자는 “A씨가 고소장을 접수했을 당시 담당 형사가 고소인과 피고소인의 전화번호를 형사사법시스템인 킥스에 잘못 입력해, 고소인에게 갈 문자가 피고소인인 B씨에게 간 것 같다”고 말했다. 이어 “전화번호를 잘못 입력한 담당 경찰관에 대해서는 연수서에 통보해 조사할 것”이라고 말했다.

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