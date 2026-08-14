SK이노베이션, 테라파워와 SMR 협력 강화…“미국 실증 사업 참여”

‘차세대 SMR 글로벌 시장 진출’ 합의서 체결

SK이노베이션이 미국 테라파워와 차세대 비경수형 소형모듈원자로(SMR) 분야 협력을 강화하기로 했다. 테라파워는 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 공동창업자가 세운 차세대 원자력발전 기업이다.

SK이노베이션은 14일 서울에서 ‘나트륨 SMR 사업 협력과 차세대 SMR 글로벌 시장 진출을 위한 합의서’를 체결했다고 밝혔다. 체결식엔 추형욱 SK이노베이션 대표이사와 크리스 르베크 테라파워 최고경영자(CEO)가 참석했다.

SK이노베이션과 SK㈜는 2022년 테라파워에 총 2억5000만달러(3544억7500만원)를 공동으로 투자해 2대 주주가 됐다.

두 회사는 이번 합의를 통해 테라파워가 미국 와이오밍주 캐머러에 건설하고 있는 나트륨원자로 실증로 및 후속 상용 프로젝트의 SK이노베이션 참여 확대를 도모하기로 했다. 나트륨원자로는 원자로에서 발생한 열을 증기발생기로 전달하는 냉각재를 기존 경수(물) 대신 소듐(나트륨)을 사용하는 4세대 SMR의 한 종류다.

SK이노베이션은 “미국 실증 사업 참여를 통해 차세대 원전의 설계·건설·운영 경험을 확보하고 이를 향후 국내 적용 가능성 검토와 글로벌 프로젝트 개발에 활용할 방침”이라고 밝혔다.

SK이노베이션과 테라파워는 또 국내 SMR 공급망 활용을 확대하고 국내 나트륨 SMR 사업 개발에도 힘을 모으기로 했다. SK이노베이션은 이를 바탕으로 한국과 미국은 물론 베트남·인도네시아·말레시이사 등 아시아 시장에서도 SMR 프로젝트 개발과 운영 사업 확대를 검토할 계획이다.

추형욱 SK이노베이션 대표이사는 “이번 합의서는 SK이노베이션과 테라파워가 인공지능(AI) 데이터센터 전력 수요 대응을 위해 나트륨 SMR의 국내 적용 가능성을 검토하고 글로벌 사업 확대를 위해 협력한다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.