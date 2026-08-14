상반기 보수 성적표…두산 박정원 455억 ‘원톱’·정용진 22억

4대 그룹 ‘책임경영’ 기조 속 실적·성과급 양극화 ‘스타벅스 마케팅 논란’ 정용진 22억 전문경영인에선 반도체 ‘보수 잔치’

국내 주요 대기업 총수와 전문경영인들의 올해 상반기 보수가 공개됐다. 실적 개선과 주가 상승에 따른 대규모 주식 보상으로 수백억원대 보수를 챙긴 총수와 전문경영인이 등장한 반면, 그룹 실적 부진이나 위기 국면 속에 상대적으로 보수를 동결하거나 수년째 무보수 경영을 이어간 총수도 있었다.

4대 그룹 총수 보수…이재용 ‘0원’·구광모 48억·정의선 45억·최태원 17억

국내 재계를 대표하는 4대 그룹 총수 중에서는 구광모 LG그룹 회장이 가장 많은 보수를 받았다. 구 회장은 ㈜LG에서 급여 23억3800만원, 상여 24억9000만원 등 총 48억2800만원을 수령했다. 글로벌 경기 둔화 등 불확실한 경영환경 속에서도 미래 성장 동력을 발굴한 점이 반영됐다.

정의선 현대차그룹 회장은 현대자동차에서 25억원, 현대모비스에서 20억원을 받아 총 45억원을 수령했다. 지난해 상반기(42억5000만원)보다 소폭 늘어난 수치로, 글로벌 완성차 시장에서의 호실적이 반영된 결과다.

최태원 SK그룹 회장은 지주사인 SK㈜에서 지난해 상반기와 같은 17억5000만원을 받았다. 최 회장은 상여금 없이 급여로만 해당 금액을 수령했다.

이재용 삼성전자 회장은 올해 상반기에도 급여와 상여를 전혀 받지 않았다. 이 회장은 국정농단 사태로 구속 수감됐던 2017년 3월부터 10년 가까이 ‘무보수 경영’을 이어오고 있다.

‘단숨에 455억’ 박정원 두산 회장 압도적 1위…‘악재 속’ 정용진 22억

올해 상반기 재계 총수 중 가장 많은 보수를 챙긴 인물은 박정원 두산그룹 회장이다. 박 회장은 ㈜두산에서 급여 17억7800만원과 상여 437억6900만원을 합쳐 총 455억4700만원을 받았다. 원자력발전과 로봇 등 주요 사업 부문 호조로 주가가 급등하면서 과거 부여받았던 양도제한조건부주식(RSU) 평가액이 10배 이상 뛴 점이 보수를 대폭 끌어올렸다.

신세계그룹 정용진 회장은 이마트에서 22억원을 받았다. 정 회장은 회장 승진 이후 이마트의 비상경영 체제를 선언하고 전사적 쇄신을 강조했으나 상반기 20억원이 넘는 보수를 챙겼다. 스타벅스 ‘탱크데이’ 이벤트 논란과 알리·테무 등 C커머스 공습에 따른 유통업 불황 속에서 적절한 보수 책정인지에 대한 논란도 제기된다.

전문경영인 ‘잭팟’…곽노정 261억·삼성 노태문 74억

전문경영인 중에서는 반도체로 도약한 SK하이닉스의 곽노정 사장이 돋보였다. 곽 사장은 급여 7억5000만원과 상여 253억9000만원을 더해 상반기에만 261억4000만원을 받았다. 인공지능(AI) 열풍에 따른 HBM(고대역폭메모리) 독점 공급으로 회사가 사상 최대 실적을 기록하면서 대규모 주식매수선택권(스톡옵션) 행사 이익과 성과급이 반영됐다.

삼성전자에서는 스마트폰 사업을 이끄는 노태문 MX사업부장(사장)이 74억5000만원, 퇴임한 이원진 전 사장이 퇴직금 등을 포함해 74억8000만원을 받으며 회사 내 최고 보수를 기록했다.

정보통신(IT) 플랫폼 업계에서는 카카오 정신아 대표가 12억1000만원을 받았고, 카카오톡 개편을 주도한 홍민택 전 CPO는 주식 보상 등을 포함해 28억2000만원을 수령했다. 김택진 엔씨소프트 대표는 실적 부진 속에서도 상여 11억원을 포함해 23억9000만원을 받았다.

주요 그룹 총수들, 실적 따라 보수 희비

이 밖에도 다수의 그룹 총수가 수십억에서 백억원대 보수를 챙겼다. 구자은 LS그룹 회장은 급여와 상여를 합쳐 133억원을, 구자열 이사회 의장은 73억원을 각각 받았다. 김승연 한화그룹 회장은 ㈜한화와 한화에어로스페이스 등에서 총 116억원을 수령했다.

이재현 CJ그룹 회장은 CJ㈜와 CJ제일제당, CJ ENM 등에서 총 93억원을 챙겼다. 조원태 한진그룹 회장은 대한항공과 한진칼에서 90억5000만원을, 조현준 효성그룹 회장은 효성티앤씨 등에서 66억2500만원을 받았다. 정기선 HD현대 수석부회장(회장)은 HD현대와 HD한국조선해양에서 총 15억6200만원을 수령했다.