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본문 요약

'국민참정권 침해 진상규명을 위한 검·경 합동수사본부'가 중앙선거관리위원회의 사전투표함 제작 사업과 지역 선관위의 선거물품 용역계약 과정에서 특정 업체를 밀어준 의혹을 확인하기 위해 선관위을 압수수색했다.

합수본은 14일 중앙·서울·경기 선관위와 입찰 참여업체 등을 압수수색하고 있다고 밝혔다.

합수본은 중앙선관위가 발주한 관내 사전투표함 제작 사업과 경남·경북·부산시 선관위가 각각 발주한 선거물품 관련 용역계약 과정에서 입찰방해·업무상 배임 등의 혐의가 있다고 보고 있다.

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‘들러리 업체’ 세워 특정업체 낙찰 의혹…투표지 합수본, 중앙선관위 등 압수수색

입력 2026.08.14 18:11

  • 안효빈 기자

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경기 과천 중앙선거관리위원회 모습. 문재원 기자

경기 과천 중앙선거관리위원회 모습. 문재원 기자

‘국민참정권 침해 진상규명을 위한 검·경 합동수사본부’(합수본)가 중앙선거관리위원회의 사전투표함 제작 사업과 지역 선관위의 선거물품 용역계약 과정에서 특정 업체를 밀어준 의혹을 확인하기 위해 선관위을 압수수색했다.

합수본은 14일 중앙·서울·경기 선관위와 입찰 참여업체 등을 압수수색하고 있다고 밝혔다. 합수본은 중앙선관위가 발주한 관내 사전투표함 제작 사업과 경남·경북·부산시 선관위가 각각 발주한 선거물품 관련 용역계약 과정에서 입찰방해·업무상 배임 등의 혐의가 있다고 보고 있다. 합수본이 사전투표함 등 선거물품 조달 과정에서 발생한 입찰 방해 혐의에 대해 강제수사에 나선 건 이번이 처음이다.

합수본은 입찰 과정에서 선관위가 이른바 ‘들러리 업체’를 내세워 특정 업체가 낙찰되도록 한 것으로 의심한다. 합수본 관계자는 “선관위 관계자와 업체 사이의 유착이나 특정 업체 ‘밀어주기’ 가능성도 보고 수사하고 있다”고 말했다.

이날 압수수색은 중앙·서울·경기 선관위를 대상으로 이뤄졌다. 중앙선관위가 발주한 해당 사업의 입찰 평가위원으로 참여했던 선관위 관계자들이 현재 이들 선관위에 근무하고 있기 때문이다. 중앙선관위는 이 사업의 입찰 업체를 평가하기 위해 다른 선관위 소속 관계자들을 내부 평가위원으로 구성한 것으로 조사됐다.

합수본은 선관위 측에 업무상 배임 혐의도 적용했다. 합수본은 낙찰 업체가 품질 상태가 나쁜 선거물품을 납품하면서 선관위에 금전적인 손해가 발생한 것으로 본다.

합수본은 최근 경찰 인력 등을 충원한 이후 노태악 전 중앙선관위원장 관련 의혹과 함께 사전투표함 제작 및 선거물품 계약 관련 의혹을 수사하고 있다.

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