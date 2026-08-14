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본문 요약

지난해 서울 서대문구의 한 초등학교 인근에서 초등학생들을 유괴하려 한 20대 남성 두명이 사건 발생 1년여 만에 재판에 넘겨졌다.

서울서부지검은 지난 6일 미성년자 유인 미수, 아동복지법 위반 혐의로 20대 남성 2명을 불구속 기소했다.

이들은 지난해 8월 서울 서대문구 초등학교 인근에서 하교 중이던 초등학생들에게 접근해 "귀엽다, 집에 데려다주겠다"며 차량 탑승을 유도하는 등 총 세차례에 걸쳐 학생들을 유괴하려 한 혐의를 받는다.

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‘서대문 초등생 유괴 미수’ 20대 남성 2명, 불구속 기소

입력 2026.08.14 18:18

  • 김은송 기자

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서울 서대문구 한 초등학교 인근에서 아동을 납치하려 한 20대 남성 일당이 지난해 9월5일 서울 마포구 서울서부지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

서울 서대문구 한 초등학교 인근에서 아동을 납치하려 한 20대 남성 일당이 지난해 9월5일 서울 마포구 서울서부지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

지난해 서울 서대문구의 한 초등학교 인근에서 초등학생들을 유괴하려 한 20대 남성 두명이 사건 발생 1년여 만에 재판에 넘겨졌다.

서울서부지검은 지난 6일 미성년자 유인 미수, 아동복지법 위반(아동학대) 혐의로 20대 남성 2명을 불구속 기소했다.

이들은 지난해 8월 서울 서대문구 초등학교 인근에서 하교 중이던 초등학생들에게 접근해 “귀엽다, 집에 데려다주겠다”며 차량 탑승을 유도하는 등 총 세차례에 걸쳐 학생들을 유괴하려 한 혐의를 받는다. 당시 학생들이 차에 타지 않고 현장을 벗어나면서 범행은 미수에 그쳤다.

경찰은 지난 3월 피의자 3명 중 2명을 미성년자 유인 미수 혐의로 검찰에 불구속 송치했다. 가담 정도가 경미하다고 판단된 나머지 20대 남성 1명에 대해서는 불송치 결정을 내렸다.

사건을 넘겨받은 검찰은 피의자 조사와 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등 보완수사를 진행해 이들의 행위가 아동에 대한 정서적 학대에 해당한다고 판단해 아동복지법 위반 혐의를 추가해 기소했다.

사건 당시 경찰은 CCTV 일부만 확인한 뒤 단순 ‘오인 신고’로 넘기려다, 추가 신고가 접수된 뒤에야 피의자들을 긴급체포해 부실 대응 논란이 일었다.

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