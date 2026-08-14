영국 개혁당 패라지, 보궐선거 압승···맞상대는 ‘깡통 얼굴’ 풍자 후보

영국 우익 성향 영국개혁당의 나이절 패라지 대표가 하원의원 보궐선거에서 큰 표 차로 승리했다.

14일(현지시간) 발표된 잉글랜드 클랙턴온시 보궐선거 결과에 따르면 패라지 대표는 2만2239표(63%)를 얻어 9455표(27%)를 받은 풍자 후보 ‘카운트 빈페이스’를 여유 있게 따돌렸다.

이번 보궐선거는 2024년 7월 이 선거구에서 당선된 패라지 대표가 정치자금 미신고 의혹에 휩싸인 뒤 지역 유권자들의 심판을 받겠다며 의원직에서 사퇴하고 같은 선거구에 다시 출마하면서 치러졌다.

집권 노동당과 제1야당 보수당, 원내 제3당 자유민주당, 좌파 성향 녹색당, 극우 영국복원당 등 주요 정당들은 이번 선거를 ‘정치 쇼’로 규정하며 패라지 대표를 비판하고 후보를 내지 않았다.

대신 정치 풍자를 내세운 후보들이 대거 등록하면서 전체 후보자는 34명에 달했다. 이 가운데 은색 철제 쓰레기통 모양의 가면을 쓴 카운트 빈페이스가 가장 큰 관심을 끌었고, 현지 언론은 이번 선거를 ‘패라지 대 카운트 빈페이스’의 대결로 표현하기도 했다.

패라지 대표는 이번 보궐선거에서 2024년 7월 총선 때보다 17%포인트 높은 득표율을 기록하며 압승했다. 다만 비판론자들은 주요 정당이 후보를 내지 않은 상황에서 거둔 결과라는 점을 들어 ‘승리 아닌 승리’라고 평가했다.

브리짓 필립슨 노동당 의장은 “이번 선거는 패라지에게 승리가 아니다”라며 “보궐선거로 주의를 분산했다고 해서 명예를 회복한 것이 아니라, 오히려 숨길 것이 많다는 점만 보여줬다”고 비판했다.

패라지 대표는 이날 개표 및 결과 발표 현장에는 모습을 드러내지 않았다.