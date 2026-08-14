AI 특수 맞은 대만···올해 성장률 전망치 11.05%로 상향

대만 당국이 인공지능(AI) 수요 확대에 힘입어 올해 경제성장률 전망치를 11%대로 높였다.

대만 통계 당국인 주계총처는 14일 발표한 최신 경제전망에서 올해 국내총생산(GDP) 성장률을 11.05%로 예상했다고 대만 경제일보 등이 전했다. 이는 지난 5월 제시한 9.64%보다 1.41%포인트 높은 수준이다.

이 전망대로라면 대만은 1988년 이후 가장 높은 연간 경제성장률을 기록하게 된다.

대만 당국은 글로벌 AI 인프라 투자 수요가 예상보다 강하게 이어지면서 수출과 민간 소비, 민간 투자가 함께 호조를 보인다고 설명했다.

대만 경제는 지난해에도 8.76% 성장했지만 올해는 AI 관련 수요가 더욱 확대되면서 성장 속도가 한층 빨라질 것으로 전망됐다.

주계총처는 지난 2월 올해 성장률 전망치를 7.71%로 제시한 뒤 5월 9.64%로 1.93%포인트 올렸고 이번에 다시 11.05%로 상향 조정했다.

올해 하반기 성장률은 8.27%, 내년 연간 성장률은 6.04%로 각각 전망됐다.

다만 중동 정세와 에너지 가격, 미국의 관세 정책, 세계적 기업들의 AI 투자 확대 지속 여부 등은 향후 대만 경제의 불확실성을 키울 변수로 꼽힌다.