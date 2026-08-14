러, 우크라 곡물 수출로 이틀째 집중 타격···흑해·다뉴브 공세

러시아가 흑해와 다뉴브강 항구 등 우크라이나의 주요 곡물 수출 경로를 이틀 연속 공격했다.

14일(현지시간) 러시아 관영 타스통신 등에 따르면 러시아 국방부는 전날 저녁 흑해 미콜라이우 인근 해상에서 무인기(드론)로 예인선 2척을 타격했다고 밝혔다. 러시아 측은 해당 선박들이 서방 무기를 실은 화물선을 우크라이나 항구까지 호위하고 있었다고 주장했다.

다뉴브강 최대 항구인 이즈마일의 철도역도 밤사이 공격을 받았다. 러시아는 이 시설이 군수 물자와 연료의 보관·운송에 사용됐다고 주장했다.

흑해와 다뉴브강 항구는 우크라이나 곡물 수출의 핵심 통로다. 러시아가 2023년 7월 흑해곡물협정에서 탈퇴한 이후 이즈마일을 비롯한 다뉴브강 연안 항구는 흑해 항로를 대신하는 주요 수출 거점으로 활용돼왔다.

최근 러시아가 오데사항 등 흑해 주요 항구에 대한 공세를 강화하면서 우크라이나의 수출용 곡물 출하량은 지난해 같은 기간보다 76% 줄었다. 흑해 수출이 사실상 막히자 우크라이나는 다뉴브강 항구와 철도를 통한 우회 수출을 확대하고 있지만, 러시아는 이들 대체 수송로까지 공격 범위를 넓히고 있다. 흑해 일대와 이즈마일은 전날에 이어 이틀째 공격 대상이 됐다.

이번 공격은 우크라이나가 러시아에 흑해 민간 표적에 대한 공격 중단을 제안했다는 보도가 나온 직후 이뤄졌다.

러시아와 우크라이나는 흑해 항만과 선박을 서로 공격하면서 상대방의 공세가 국제 식량 가격을 끌어올릴 수 있다고 비난해왔다. 러시아는 세계 최대 밀 수출국이며, 우크라이나도 세계 5위권의 주요 밀 수출국이다.

최근 양국 간 교전이 격화하면서 곡물 가격 상승에 대한 우려도 커지고 있다. 시카고 밀 선물 가격은 지난달 부셸당 7달러를 넘어서며 2023년 말 이후 최고 수준까지 올랐다.

한편 러시아의 공습은 헤르손과 드니프로, 자포리자, 오데사 등 우크라이나 전역에서도 이어졌다. 우크라이나 지역 당국에 따르면 도네츠크에서는 러시아의 유도항공폭탄 공격으로 아파트가 무너져 1명이 숨졌고, 수미에서는 샤헤드 드론이 민가를 공격해 어린이 1명을 포함한 2명이 사망했다.